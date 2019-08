Det ble muligens sagt med et lite smil om munnen, men etter Manchester Uniteds overlegne 4-0-seier over Chelsea sist helg virket det som om José Mourinho avfeide de to klubbenes tittelhåp fullstendig.

– Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, svarte portugiseren på Sky Sports da han ble spurt om hvem som var utfordrere til å vinne årets Premier League.

På pressekonferansen foran lørdagens TV 2-sendte storoppgjør mellom Manchester City og Tottenham, ble City-sjef Guardiola konfrontert med påstanden.

– Txiki Begiristain har gjort en utrolig jobb, meldte Guardiola med et smil og siktet til Manchester Citys fotballdirektør som har hovedansvaret for Citys signeringer.

På neste oppfølgingsspørsmål gjorde Guardiola det klart at han mener det er flere klubber enn City, Liverpool og Tottenham som bør ha tittelambisjoner i årets Premier League.

– Jeg er veldig imponert over Chelsea og kampene de har spilt mot United og Liverpool. Selv om de ikke har vunnet, har de overrasket meg med godt spill. United har også kvaliteten der oppe, de fremme der har et nytt humør. I tillegg har Arsenal gode nye spillere i Luiz og Pepe. I tillegg har du Lacazette og Aubameyang som er utrolige spillere. Det samme gjelder med Tottenham. Det er gode utfordrere til tittelen, sier Guardiola.

Forventer at Tottenham har utviklet seg

På pressekonferansen opplyste han om at alle, med unntak av langtidsskadde Benjamin Mendy og Leroy Sané, er friskmeldt og klar til lørdagens oppgjør på Etihad.

Han forventer et tøft oppgjør.

– Tottenham var det nest beste laget i Europa i fjor, sier han og sikter til at Tottenham tapte Champions League-finalen.

Han har over lengre tid vært klar på at han er en stor beundrer av Tottenham-sjef Mauricio Pochettino. Nå forventer han at Tottenham-sjefen har utviklet laget sitt ytterligere.

– Helt siden jeg kom til England, har de vært en utfordrer. I min første sesong endte vi på andreplass. Så har vi vunnet de to siste årene. Men Tottenham har alltid vært der, sier Pep Guardiola.