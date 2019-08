Torsdag kveld rykket politiet ut til et boligområde på Vinstra etter melding om at en blodig og aggressiv mann gikk rundt og banket på dører.

Mannen, som er i 30-årene, ble pågrepet. I en bolig like ved ble en mann i 60-årene funnet død.

Den pågrepne er siktet for kroppsskade med døden til følge. Etter det TV 2 erfarer mener politiet at mannen var et tilfeldig offer.

For naboene har den dramatiske hendelsen truffet hardt.

– Alle her kjenner jo hverandre litt, vi sier jo «hei» når vi møtes på gata, og det hender vi tar en kaffe med noen på fellesbenken, sier Ann Jeanette Roven til TV 2.

Hun kaller det som har skjedd ufattelig.

– Jeg klarer ikke se noe motiv, sier hun.

Banket på døren

Både drapsofferet og siktede er bosatt i nabolaget, og selv om hun ikke kjente dem godt personlig, kjenner hun til dem.

– Jeg kjenner ikke siktede så godt, men han var innom meg sist uke faktisk, og lurte på om jeg ville bli med og ta en øl, sier Ann-Jeanette.

Hun sier hun ble litt forundret da han spurte.

– Jeg kjenner ham som sagt ikke, det blir bare et «hei» når vi møtes på gata. Vi gikk ut og tok en kaffe utenfor huset, før jeg gikk inn igjen, sier hun.

KJENTE OFFERET: Syver Sletten har bodd i nabolaget siden 1972 og er sjokkert. Foto: TV 2

Sorg

Syver Sletten har bodd i nabolaget siden 1972. Han så drapsofferet, som han kjente, nylig.

– Det er veldig trist. Jeg kjenner offeret godt, han er en veldig hyggelig fyr, sier Sletten til TV 2.

Politiet pågrep den siktede mannen umiddelbart etter at de hadde kommet til stedet. Opprinnelig var også en mann i 20-årene pågrepet og siktet, men vedkommende ble fredag sjekket ut av saken.