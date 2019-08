Kjendispsykologen visste ikke at hans egen sønn var psykisk syk: – Jeg følte meg som en dårlig pappa

– Det var ganske ille. For meg føltes det først ikke noe særlig, men ganske fort så tenkte jeg at det er jo en forferdelig viktig tillitserklæring, og at det er en viktig ting som blir sagt.

Ville melde seg på «Jeg mot meg»

Når han først valgte å åpne seg opp om problemene sine, innrømmer Eirik at det var en fordel å ha en far som er psykolog.

– Når det var lange ventelister for å få psykologbehandling hadde pappa evnen til å gå i en slags terapeutmodus. Det var ikke helt det samme som terapi da, men en slags dobbeltrolle, forteller han.

Men Peder har vært forsiktig med å ikke krysse grensene mellom det å være psykolog og det å være far.

Trenger du noen å snakke med? Du kan ringe Mental Helses Hjelpetelefonen på tlf 116 123 hele døgnet.

– Erik fikk god hjelp i systemet. Jeg har vært med til psykologen hans også, men der er jeg jo en pårørende, så det er en annen rolle. Men så har vi pratet masse selvfølgelig – det er noe annet, sier Peder.

Før Erik hadde fortalt noen om at han slet psykisk, så han at NRK søkte unge mennesker til å delta på et program der de skulle fortelle om sine psykiske problem. Han vurderte han å søke, men gjorde det aldri. Det var først senere at Peder fortalte at han skulle være psykologen i «Jeg for meg».

– Så det hadde vel ikke gått helt uansett, forteller Eirik og ler.

Ønsker å dele for å hjelpe andre

Da Eirik hadde åpnet seg opp om sin mentale helse publiserte han også innlegg om det på Twitterkontoen sin. Det var et bevisst valg.

– Det er viktig å tørre å snakke om sånt, og å ha en slags bevissthet rundt det – at man ikke skjemmes over det. Og hvis man kjenner noen som sliter er det viktig å sørge for at de skjønner at det ikke er noe du dømmer dem for, forteller han.

Det å dele er noe som gavner han selv, men noe han også ønsker at skal gavne andre.

– Det handler til dels om å få et slags utløp for de følelsene, at man kan lette litt på trykket, også er det litt det om å lage en offentlig arena hvor det går an å snakke om sånt.

– Det gjør også at man kommer i kontakt med andre som sliter med lignende ting. Det er noe fint i det å finne ut at man ikke er alene, så man kan diskutere erfaringer og håndteringstrategier, sier Eirik.

Mener man må ta ansvar for seg selv

Dette med åpenhet er noe han deler med faren sin. For er man ikke åpen om det, er det vanskeligere å få endret situasjonen sin, mener psykologen.

– Jeg synes det er viktig at når man har det dårlig så må man nesten ta det ansvaret selv også. Klart, det beste hadde vært at noen kom og reddet deg, men sånn er det ikke i den virkelig verden.

– Man må sette det i gang selv, ellers så skjer det ikke, forteller Peder.

Når det kommer til det å skulle se etter tegn på om noen sliter psykisk mener Kjøs at det er vanskelig å skulle se etter noe spesifikt. Han mener at det viktigste å fokusere på, er forholdet man har.

– Man må bare prøve å ha et nært forhold. Å være tilstede og helst være den personen det er godt å komme til når noe er vanskelig. Det er det jeg skulle ønske jeg hadde klart litt bedre da, forteller Peder.

I dag har Eirik det mye bedre. Han har engasjert seg i politikk, og har funnet hjelp i rockebandet sitt.

– Det er stedet hvor jeg kanaliserer de vonde følelsene nå, forteller han.

Se God sommer Norge alle ukedager kl. 20.00