Men jo mer jeg tenker på det....

Prikk, prikk, prikk.

Jo mer forbanna blir jeg på meg selv og mine mange venner i Bodø som ikke møter opp på kamp for å støtte laget i en sesong der de har levert den beste fotballen som noen sinne er vist i Bodø. I snitt har bare 3700 tilskuere fått med seg årets kamper på Aspmyra. Da er det faktisk på tide å heve stemmen.

– Førrbaska bodøværinga. Dåkker burde skjæmmes!

For:

Det er faktisk mer sannsynlig enn man i utgangspunktet skulle tro at Glimt vinner Eliteserien.

Men den aller viktigste forutsetningen for at det skal skje er at byen våkner – og viser at de står bak en gjeng som har jobbet steinhardt for å ha kommet dit de er i år.

Før jeg satte meg ned å skrive i dag ringte jeg blant annet til min gode venn og kollega i Avisa Nordland, Freddy Toresen. Dette er mannen som rundt regnet har sett mellom tre og fire tusen Glimt-treninger de siste 20 årene.

Som nordlendinger flest er Freddy både en klok, stillfarende og nøktern mann.

Han er ikke i tvil.

Glimt har aldri trent bedre, og med større intensitet enn de har gjort de siste to årene. Spesielt i oppkjøringen til årets sesong. Og intensiteten og kvaliteten har fortsatt gjennom hele sommeren. Det er trøkk. Og det oser adrenalin, vinnervilje og arbeidsmoral på treningsfeltet. Hver dag. Hvert minutt.

Og det er som musikk i mine supporterører. Jeg har jo sett det alle kampene. Men at man kan spore det tilbake til treningsfeltet er viktig.

Og trolig er det også den viktigste nøkkelen til suksessen i årets sesong. Glimt har aldri vært bedre trent enn de er i år.

Så er det selvsagt en haug med andre små og store ting som i sum har ført laget opp i teten. Det varierer hvem man prater med. Det vakre er at folk trekker fram en rekke ting som er forbedret. Det kan jo bety at man har tenkt mange kloke tanker samtidig. Det hender faktisk at det er en fordel i idrett.

* De har innført det såkalte XPS-systemet, som er en app der videoanalyse, treningsinnhold, belastning, gjør det lettere å holde oversikt over totalbelastningen - og til en hver tid rapporterer i hvor stor grad en spiller er spilleklar. Spillerne rapporterer selv om dagsform, som gjør det lettere for trenerteamet å skreddersy belastningen fra dag til dag for hver enkelt spiller.

* De har jobbet med en mental trener i hele år.

* Noen vil hevde at en stor satsing på klubbens ungdomsakademi har vært med å heve de yngste spillerne i troppen. Og at man begynner å høste fruktene av en langsiktig satsing allerede. Selv om det største talentet, Narvik-gutten Håkon Evjen, ikke har vært en del av Glimt-akademiet før han ble 16 år. Klubben har de siste årene brukt rundt 20 prosent av midlene sine på trenere og talentutvikling, og i fjor startet de et samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Å prioritere utvikling foran spillerlønninger er oppskriften på god klubbdrift.

* Årets generasjon har gode gener. Bjørkan, Berg og Evjen var også solide navn i den gylne 90-tallsgenerasjonen. Nå er det sønnene til Åsmund, Ørjan, og Andreas som herjer på myra.

* De siste tre sesongene har Glimt tapt relativt få kamper, og spillergruppa har vært akkurat så mye bedre trent i år at de har bikket de 14 uavgjorte kampene fra i fjor over til jevne triumfer i år. De to siste kampene har de vunnet 2–1 etter å ha vært presset av både Viking og Kristiansund. I fjor ville denne typen kamper typisk endt uavgjort. Sånt hjelper på poengsnittet.

Så er det de tingene man ikke kan være konkret på.

Det føles helt annerledes å se Glimt spille fotball i 2019.

Som supporter baserer man seg ofte på følelsen man får når man ser laget sitt i aksjon. Og i årets sesong så har jeg kjent på en ny følelse – følelsen av at laget har kontroll på kampene. Selv om de er presset.

– Nei, nei, slapp a´. D hær går veien.

Det alle Glimt-kjennere også er enige om er at årets spillergruppe er den mest homogene de noensinne har sett. Det er også den mest seriøse. Og det er en gruppe der laget går foran individet. Tidligere var de gode årgangene av Glimt kjent for å være glade i Bodøs uteliv etter triumfer på banen.

Nå er det knapt en spiller som går på byen.

– Per. De drekk jo faen ikkje. Det va ikkje sånn på nittitallet og i 2003, førr å sei det sånn, hevder en bekjent av meg.

Så er årets utgave av Glimt virkelig et godt lag. I ordets rette forstand.

Selv om de topper Eliteserien, er det ingen spillere man med faglig troverdighet kan si er gode nok for landslaget. Riktig nok har de mange spillere på aldersbestemte landslag, men ingen som er i nærheten av A-standard. Ennå.

Glimt mistet nesten hele sentrallinjen før årets sesong. De solgte kapteinen i midtforsvaret, midtbanedirigenten og toppscoreren. De som hadde mest rutine på førstelaget.

De har hatt flust av skader på de som skulle være erstattere, men likevel greid å rokere på laget på en måte som har overrasket alle.

Spillere som har vært vrakgods i Odd og RBK, viser klasse i Glimt.

Faktisk har ikke denne stallen ennå tatt ut hele sitt potensial. Og fortsatt spiller mange spillere i posisjoner som ikke er deres favoritt-posisjoner.

Jeg vil også prise Herrem (Geir André) for sitt bidrag i Glimt. Han har vært enorm. Og en spiller man bare må elske med sin arbeidsmoral og totale oppofrelse for laget.

Men noe toppspiss i norsk målestokk er han jo likevel ikke. Langt i fra. Nå er han erstattet av en som egentlig er høyre kant.

Tenk det.

At et lag uten en skikkelig toppspiss har scoret flest mål i Norge er jo ganske sjukt. Og i bakhånd har Glimt mannen som omtales som et monster av en spiss, nigerianske Victor Boniface. Han kommer trolig på banen i oktober etter korsbåndsskaden han fikk i vinter.

Det understreker jo vitterlig den unike jobben Kjetil Knutsen har gjort med å skape et lag. Med stor L.

Så det store spørsmålet blir da. Hvorfor skal ikke dette fortsette?

Er det grunn til å tro at laget mister selvtillit og flyt når de går fra seier til seier?

Dette er også året der konkurrentene famler.

RBK hang igjen i startblokka fra start. Molde famler overraskende mye på bortebane. Odd har snublet i de kampene der de har hatt sjansen til å feste grep. Brann har mistet det fra i fjor, og Vålerenga streifer fortsatt rundt i hovedstaden for å finne seg sjæl.

Jo mer jeg tenker på det. Det ser pinadø lyst ut. Det er nesten bare å sende pokalen til gravering.

Rosenborg skal uansett ut i Europaliga, kanskje Champions League. Og Molde skal kanskje ut i Europaliga. Hvis det skjer vil det være en klar fordel for Glimt i gullkampen. Fordi kampbelastningen og reisebelastningen til de to presumptivt hardeste motstanderne vil være vesentlig større. Det blir tungt selv når man møter bunnlag som er desperate etter poeng.

Så det er faktisk mange gode argumenter for at det utenkelige skal skje.

Det er derfor ingen grunn til å stå med lua i handa for de av oss som holder med Glimt.

For de som tror på sånt, så virker det som stjernene står i akkurat riktig posisjon i år. Omtrent i samme posisjon som da Leicester vant Premier League. Det er fortsatt mennesker som ikke forstår hvordan det var mulig. Selv om det har skjedd.

Men det er jo akkurat dette som gjør at vi kan elske fotball så høyt. Også de av oss som ikke er vant til en skit. Og som aldri har hatt noe annet enn drømmen å leve av – og for.

Det umulige er faktisk mulig. Det har skjedd før. Og det er ikke lenge siden.

Selvsagt er det skjær i sjøen også. Men drit i det. Høststormene i Bodø blir neppe mildere i år. Midnattsola er borte. Mørketida er på vei. Snart må vi finn fram skinnhua og heimbrenten for i det hele tatt å overleve oppi nord.

Men det spiller ingen rolle. Det er lov å ha trua. Og det er lov å håpe.

Eller rettere sagt. Vi skal ha trua. Og vi skal håpe.

For selv om det virker halvdødt akkurat nå. En ting kan jeg garantere.

Hvis Glimt tar seriegull første uka i desember, så blir det så hett i Bodø at man kan bade naken på Mjelle i adventstida.

Det er bare å stålsette seg.

For denne høsten skal bli gul.