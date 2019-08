Tidligere i sommer ble det kjent at Bovim og Kvidal har innledet et forhold. Kvidal var direktør for økonomi og eiendom ved NTNU, melder

Hun sluttet i ledergruppen på grunn av forholdet til Bovim.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Det er en tid for alt. Jeg har vært toppleder i over 20 år, seks av disse som rektor ved NTNU. Det har vært et privilegium. Så har mitt og Merete Kvidals forhold nå utløst noen utfordrende dilemmaer for NTNU, sier Gunnar Bovim i en pressemelding.

Styret i NTNU har besluttet at Anne Borg tar over som midlertidig rektor.

Bovim sier tiden er inne for å gi ansvaret videre.

– Samlet sett mener jeg derfor tidspunktet er riktig for å gi stafettpinnen videre. Jeg takker for den store innsatsen og samarbeidet fra hele NTNUs organisasjon, og er sikker på at Anne Borg og NTNUs øvrige lederteam med stor kraft vil bidra til å utvikle NTNU videre, forteller Bovim.