DN melder at sportskjedene G-Sport og G-Max legges ned, og butikkene går over til å bli en del av Intersport.

Dette ble kunngjort av Lars Kristian Lindberg, konsernsjef i Gresvig, på et møte for ansatte fredag ettermiddag.

– Vemodig

Den første G-Sport-butikken åpnet i 1969, og i dag finnes det totalt 84 G-Sport og G-Max-butikker i Norge.

Disse blir nå en del av den internasjonale sportsforhandleren Intersport, men Lindberg understreker at dette ikke er et nederlag.

– Dette kan virke vemodig, spesielt for ansatte. Når det er sagt: Dette handler ikke om hvilket merke vi har på døren. Det handler om at vi gjennom Intersport vil sørge for at vi har den aller beste tilgangen til de ledende merkene, noe som blir stadig mer krevende, sier Lindberg ifølge DN.

Tøff konkurranse

De siste årene har Gresvig-konsernet vært preget av store økonomiske tap. DN kan melde om at konsernet gikk med et underskudd på over 600 millioner i 2018. Samtidig har konkurrenten XXL etablert seg som landets ledende sportsforhandler.

Styreleder og Gresvig-eier Olav Nils Sunde mener forandringen burde skjedd for lenge siden:

– Vi prøver å gjøre det som vil tjene våre virksomheter best i fremtiden. Med tanke på de rasjonaliseringsgevinster som vi vil oppnå med kun et «banner» og kraften som ligger i varemerket Intersport, så burde vi ha gjennomført dette for mange år siden, sier Sunde til DN.