Det var klokken 19.20 torsdag at politiets operasjonssentral på Hamar fikk melding om at en blodig og aggressiv mann gikk fra dør til dør i et boligkompleks på Vinstra.

Politiet rykket til stedet, og fant mannen.

– Han ble pågrepet, og i en bolig like ved ble en mann i 60-årene funnet død, sier lennsmann Jon Reidar Gaarden under en pressekonferanse fredag.

Siktet

Først ble to menn pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men en av mennene ble fredag sjekket ut av saken. Han har nå status som vitne.

Mannen som gikk blodig rundt er i 30-årene, og han er fremdeles siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

– Siktede er forsøkt avhørt fredag, men han har ikke ønsket å forklare seg, opplyser politiet.

Kripos koplet inn

Politiet i Innlandet har fått bistand fra Kripos i saken. Mannen som er død blir obdusert fredag.

På spørsmål om hvorvidt det ble brukt noe våpen for å påføre mannen skadene, svarte politiet at det er for tidlig å uttale seg om det nå.

– Vi driver etterforskning, og vil ikke kommentere ting knyttet til åstedet, sier lennsmannen.

De pågrepne i saken er kjenninger av politiet fra tidligere.