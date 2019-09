Dette er høstens Farmen-deltakere

– Jeg har sittet og sett på i alle år. Egentlig meldte jeg meg på sammen med mamma, men etter første intervju sto jeg igjen alene, forteller hun.

Flobergseter har ingen bestemt taktikk for å vinne, men noen kjøreregler har hun satt for seg selv.

– Jeg skal prøve å komme godt overens med de fleste og jobbe hardt. Jeg vil lære mye, for det er viktig for meg. Jeg kommer ikke til å bli den late, nei, sier hun.

– Er du åpen for å finne kjærligheten på Farmen?

– Jeg er åpen for det, men det er ikke derfor jeg meldte meg på. Jeg har ingen type, men liker aktive folk – de som har en del av de samme interessene som jeg har, forklarer hun.

Jan Erik Brodahl (60)

Bosted: Oslo

Fra: Oslo

Yrke: Sikkerhetsvakt i FN

Sivilstatus: I et forhold

Foto: Espen Solli/TV 2

Etter å ha returnert til Norge etter elleve år med base i Libanon som sikkerhetsvakt i FN, meldte Jan Erik Brodahl seg like så godt på Farmen.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt. Det var egentlig bare interessant å se hvor langt jeg kunne gå. Så gikk det jo hele veien, sier en lettere forfjamset Brodahl.

– Men du angrer ikke?

– Jo. Jeg angret hele veien, jeg. Helt til jeg skrev under kontrakten. Men sånn ble det. Og her sitter jeg, sier han og humrer.

Brodahl er spent på hvordan han kommer til å takle det å ta ordre, og ikke gi dem, slik han er vant til.

– Jeg kan vel være litt sær innimellom jeg også. At jeg vil ha meningen min, men man må vel prøve å tenke to ganger når man er der inne for å komme litt lenger. Ikke bare være kverulant og stå på sitt, sier han.

Agna Hollekve (47)

Bor: Sogndal

Fra: Sogndal

Sivilstatus: Singel

Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Foto: Espen Solli/TV 2

47-åringen Agna Hollekve er lidenskapelig opptatt av dølahest, er ikke redd for å ta i et tak og setter pris på en god kamp. Høner derimot ...

– At jeg har kunnskap med hest kommer jeg til å være helt åpen om. Men det er én ting jeg kommer til å skjule, og det er at jeg er livredd høner, sier hun og ler.

Hollekve beskriver seg selv som ei dame som stort sett er i godt humør, men det går en grense for hvor mye fjas og tull hun tolererer.

– Det skal ikke så mye til. Det kan være en liten detalj. De verste er de som ikke gidder, ødelegger og lyver. Nei, jeg må prøve å huske at dette er et spill, ellers kommer det til å gå skikkelig galt, sier hun og ler litt til.

Erik Rotihaug (24)

Bor: Nordfjordeid

Fra: Nordfjordeid

Sivilstatus: Singel

Yrke: Septiktømmer

Foto: Espen Solli/TV 2

Gårdsgutten Erik Rotihaug (24) er av den oppfatning at østlendinger ikke kan annet enn å sitte på kontor, og det har han store planer om å gjøre noe med.

– Jeg skal få østlendingene i arbeid – være litt hard med dem. Jeg har ennå ikke sett en østlending som kan arbeide, sier 24-åringen og smiler lurt.

Verste scenario er å tape for en av dem.

– Om jeg ryker ut mot en Oslo-ladd, så kan jeg ikke dra hjem igjen. Da er hele bygda imot, sier han kontant.

Rotihaug skal gi alt for å stå igjen som vinneren av hytte og bil, og er ikke fremmed for å spille litt skittent for å ta seieren.

– Jeg skal jo stjele egg og være den som står opp tidlig om morgenen for å melke, røper han.

Asad Shehada (29)

Bor: Stavanger

Fra: Palestina

Sivilstatus: Singel

Yrke: Restauranteier

Foto: Espen Solli/TV 2

Asad Shehada (29) er født og oppvokst på Gazastripen, og har bodd i både Yemen, Dubai og Frankrike før han slo seg til ro i Norge. Nå har han bodd i Stavanger i åtte år, og er klar for å se hvordan nordmenn hadde det for 100 år siden.

– Å komme bort fra all moderne teknologi – det må jo være en herlig opplevelse, sier han.

Til daglig driver Shehada to kebabrestauranter i Stavanger, noe han tror kan være gunstig for et liv inne på gården.

– Jeg lukter jo mat hele tiden, og da får du ikke lyst på mat, så jeg spiser bare to måltider om dagen uansett, forklarer han.

Dessuten har han vært vant til å fikse det meste selv.

– Jeg lærer veldig fort. Når en maskin ryker i restauranten, så fikser jeg det selv. Jeg kan beskrive meg selv som en «handyman» – uten å skryte for mye, sier 29-åringen.

Vibecke Garnaas (44)

Bor: Moss

Fra: Moss

Sivilstatus: Gift

Yrke: Spirituell coach og grunnlegger av stiftelsen «Soul Energy in Motion»

Foto: Espen Solli/TV 2

Noe av Vibecke Garnaas' (44) arbeidshverdag består av å bringe andre mennesker tilbake til tidligere liv gjennom det hun kaller «sjelereiser». Nå får hun selv kjenne på det å reise tilbake i tid.

I tillegg til opplevelsen og eventyret hun håper å få i 1919, gjør hun det for å få et bedre forhold til sin fysiske kropp.

– Jeg har brukt så mye tid på sjele- og energinivå, og da har nok den fysiske kroppen blitt neglisjert. Skal jeg klare å holde den frekvensen jeg ønsker å holde, så trenger jeg å ha en sterk kropp, forklarer hun.

Ifølge Garnaas går hun heller ikke inn på gården alene. Guiden «Zarius», som hun beskriver som en kjærlig energi, er alltid ved hennes side og viser vei.

– Han har alltid vært der – jeg har erfart ting, jeg har sett ting. Han kommer med innspill, og jeg gjør det, forteller hun.

– Hva tenker du om at andre er kritiske til det du driver med?

– Men det er jo deres greie. Jeg har jo min virkelighet, og jeg lar ikke noen andre fortelle meg hvordan den skal se ut. Jeg har det godt med meg selv, jeg har en intensjon, jeg har skapt det jeg ønsker og jeg skal videreføre det, sier hun.

Leif Kristian Tindeland (27)

Bor: Haugesund

Fra: Haugesund

Sivilstatus: Singel

Yrke: Tømrer og dørvakt

Foto: Espen Solli/TV 2

Haugesunderen Leif Kristian Tindeland (27) er en tålmodig herremann som sjelden tenner på alle plugger. Han kommer til å ha opplevelsen i fokus, og vil helst ikke tenke så altfor mye på konkurransen.

– Jeg har jo selvfølgelig et vinnerinstinkt, men det viktigste er å bli kjent med folk og prøve noe nytt, sier han.

Etter et halvt år som singel er han ikke fremmed for at Farmen byr på noe mer enn bare vennskap.

– Den siste måneden har jeg tenkt at jeg ikke vil være singel lenger, så jeg tror jeg er veldig klar for et forhold nå. Matcher det, så matcher det!

– Så du er ikke redd for å vise slike følelser på TV?

– Nei, jeg er stygt redd for at jeg er litt for svak der. Jeg er en litt for følsom fyr, sier han med et smil.

Vivian Kvarven (47)

Bor: Bømlo

Fra: Bømlo

Sivilstatus: Gift

Yrke: Driftsleder i fiskeoppdrett

Foto: Espen Solli/TV 2

Vivian har sett alle sesongene av Farmen, liker å ha full oversikt, og har lite til overs for rot og trege folk.

– Jeg kommer til å legge meg opp i ganske mye. Jeg liker å ha kontroll på ting og tang, sier hun og legger til:

– Jeg klarer å innordne meg etter alle type mennesker, men jeg kommer til å irritere meg og gi beskjed, det tror jeg nok.

Mens de andre deltakerne kommer til å savne familien mest, har Vivian et litt annet syn på det.

– Jeg har sagt til familien at hvis det skjer dem noe, så får jeg vite det. Jeg har store, selvstendige barn. Det jeg kommer til å tenke mest på er alle fiskene mine på oppdrettsanlegget.

– Jeg har én million laks som holder på å bli store, og de er babyene mine. Sorry, familie! Neida … de vet om det, sier hun og humrer.

Terje Leer (54)

Bor: Nedre Eggedal

Fra: Nedre Eggedal

Sivilstatus: Gift

Yrke: Eget firma i anleggsbransjen

Foto: Espen Solli/TV 2

Terje Leer (54) ler mye, har ifølge ham selv det han trenger av gårdskunnskaper og går inn for å komme ut igjen med hytte og bil.

– Jeg er jo med for å vinne. Det andre har jeg allerede opplevd, for jeg er født og oppvokst på gård og har hatt gård frem til nå, forklarer han.

For å nå helt til topps, har han lagt en taktikk som innebærer å ikke være så altfor synlig.

– Jeg skal ta det litt rolig i starten, for jeg har litt lett for å bli et midtpunkt. Det er ikke alltid bra. Jeg vil nok også prøve å skjule at jeg kan det meste, sier Leer.

Men han skal også ha det gøy på veien. Etter mange år i anleggsbransjen har han funnet ut at spøk og moro er essensielt for å holde ut.

– Jeg har godt humør og en god latter. Jeg kan få spørsmålet: «Hvor gammel er du egentlig?». Det er kanskje fordi jeg liker å være barnslig, men jeg synes jeg fungerer bra på den måten, sier han.

Stine Alice Claussen-Væringstad (22)

Bor: Drammen

Fra: Drammen

Sivilstatus: Singel

Yrke: Eventyrer og freelance skuespiller

Foto: Espen Solli/TV 2

Drammenseren Stine Alice Claussen-Væringstad (22) skulle egentlig til Australia for å jobbe på en stall, men så meldte hun seg på Farmen i stedet.

– Dette er jo en opplevelse veldig få får, så jeg er jo kjempeheldig som har fått den. Jeg er veldig glad i dyr, og er født og oppvokst på et ridesenter, så jeg gleder meg til å komme på en gård igjen, sier hun.

Stine Alice er en planlegger. Hun skal helst ha planlagt alt til punkt og prikke før det gjennomføres, men nå kan det bli vanskelig.

– Jeg planlegger veldig mye fram i tid, noe som igjen gjør at jeg er litt dårlig på å leve i nuet. Så nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle gjøre det litt annerledes.

– Jeg kan ikke forutse alt. Det er jo mennesker, og jeg kan ikke styre hva alle andre gjør, så det ville vært mange planer som hadde gått i vasken uansett, legger hun til.

Berit Ivy Junge (31)

Bor: Averøya

Fra: Averøya

Sivilstatus: Singel

Yrke: Politietterforsker

Foto: Espen Solli/TV 2

Berit Ivy Junge (31) skal bruke Farmen til å flykte fra sosiale medier og andre ytre faktorer for å bli bedre kjent med seg selv.

– Jeg har veldig lyst til å lære og utnytte ressursene vi har i samfunnet og ikke ta det forgitt. Det er noe jeg kan lite om, så det er en mulighet for å få en grunnleggende innføring i det, forklarer hun.

31-åringen tror ikke hun kommer til å etterforske verken sabotasjer eller forsøk på juks, men noe fra politiyrket tror hun kan komme til nytte.

– Jeg har møtt utrolig mange ulike mennesker i jobben min, og ser på meg selv som en god menneskekjenner. Så det tar jeg med meg, sier hun.

Ingebjørg Monique Haram (31)

Bor: Oslo

Fra: Bærum

Sivilstatus: Singel

Yrke: Lekeplassdesigner

Foto: Espen Solli/TV 2

Dagen før påmeldingsfristen gikk ut kom Ingebjørg tilfeldigvis over Farmen-annonsen. Da grep hun sjansen.

– Jeg har alltid tenkt at det virker veldig spennende, og hvis jeg skulle vært med på noe sånt, så måtte det blitt Farmen. Jeg trodde aldri de skulle ringe meg, men så gjorde de det da, sier hun fornøyd.

– Har du noen spesielle ferdigheter som vil være til din fordel?

– Nei. Det er forferdelig å si, men jeg kan ikke noe om gård. Men jeg har pusset opp hus og jeg driver og pusser opp hytten min nå, så jeg er ganske så handy, sier hun før hun legger til:

– Jeg er veldig logisk av meg og jeg pleier å få til det meste hvis jeg prøver og vil. Så jeg er ikke bekymret for at det kommer til å gå dårlig, sier hun.

Leif Haugo Stavenjord (53)

Bor: Hemsedal

Fra: Årdal

Sivilstatus: Gift

Yrke: Anleggsarbeider

Foto: Espen Solli/TV 2

Helt siden kompisen Bjørn Tore Bekkeli vant Farmen i 2003, har Leif Haugo Stavenjord (53) vurdert å delta selv, og i år søkte han.

– Jeg har tenkt på det flere ganger, og faktisk skrevet søknad et par ganger uten å sende den, forteller han.

Denne gangen skulle han egentlig søke med kona, men da hun ombestemte seg i siste liten, besluttet Leif å sende inn søknad alene.

Når det da ble til at han skulle reise fra familien, måtte han trå til med litt husarbeid.

– Jeg vet ikke hvor lenge det var siden sist, men jeg tørka støv og vaska hele huset. Jeg bretta til og med alt som heter klesvask, så da satser jeg på at jeg fikk et pluss i boka før avreise, sier han og ler.

– Hva er målet ditt?

– Vinne. Jeg har ikke tenkt å kaste bort tolv uker. Jeg skal være meg selv, og jeg er forholdsvis kald og hard i huet. Også har jeg bestemt meg for å holde meg langt unna alt som heter for allianser og tullball, sier han kontant.

Se premieren av Farmen 2019 tirsdag 24. september klokken 21.40 på TV 2 eller TV 2 Sumo.