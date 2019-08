– Bare skriv Salty, du. Ikke Miss Salty.

– Hvorfor det?

– Drag-karakteren min trenger ikke være enten eller, svarer Tarud.

Slett fordommene

Ifølge Tarud har drag endret seg mye de siste årene. Før var det vanlig at menn kledde seg ut som kvinner.

– I dag er det så mye mer enn det, sier han og legger til:

– Kjønn har blitt mer flytende, kjønnsrollene er mer utvisket.

Han mener at drag-miljøet viser mangfold, og lar samfunnet gå framover. I riktig retning.

– Jeg passer inn. Alle er godtatt her, og det er sånn vi vil ha det, sier Tarud.

Fordommene endret planene hans

Egentlig skulle han bli skuespiller. 23-åringen har hatt alt fra statistroller til større roller i reklamer og produksjoner. Deriblant "Into The Woods" på Cheateu Neuf.

Sondre elsker å drive med teater, men møtte også på fordommer i skuespillermiljøet.

– I teater er det forhåndsdømming og stereotypier. I drag møter du et eget univers der alt er innafor. Du er sjefen i eget liv. Man står for hvem man er og ingen dømmer deg for det, sier Tarud.

Hvordan reagerte venner og familie da du byttet fra skuespill til drag da?

– Dette med drag overrasket dem ikke i det hele tatt. Jeg har alltid likt å skape karakterer. Da jeg var liten kledde jeg meg ut i kjoler og lagde filmer.

I grunnen var det kanskje ham selv som ble mest overrasket.

Visste lite om drag

Det var tilfeldigheter som førte Tarud inn i drag-bransjen. Etter en kveld på byen mottok han en melding om å delta i en nybegynner-konkurranse i Drag burlesque.

– Jeg hadde ingen anelse om at jeg hadde snakket med selveste Fifi Von Tassel, en av norges burlesque-legender, sier Tarud.

Men det hadde han altså, og de to kom godt overens.

– Vi likte samme ting, og hun utfordret meg altså til å gjøre drag.

Artisten tok utfordringen på strak arm. Til tross for at han fikk blackout halvveis ut i sangen og måtte improvisere, fikk han enormt masse skryt etter sitt første drag-show.

– Jeg trodde det gikk dårlig, men fikk tilbakemelding på at jeg så bra ut, og var god. Det var så gøy, sier han.

Gir av seg selv

Etter dette har Tarud dyrket rollen Salty. Det er Salty folk ser på scenen. En karakter, ikke 23-åringen Sondre Tarud.

– Samtidig så er Salty meg, legger Tarud til.

De har samme personlighet og væremåte, mener han.

– Men som drag-artist kan kreativiteten min komme enda bedre fram, der skal den det. Sånn er det ikke i samfunnet ellers.

Noe Sondre tror at Drag kan bidra til å forandre på.

Fem kjappe med Sondre Tarud

Hva skal til for å bli dragartist? Man må finne ut hvem man er som person, og stå for det.

Hva er det beste med drag? Menneskene du møter. Jeg henter inspirasjon fra dem. Det å oppleve kreative mennesker er fantastisk.

Hvorfor anbefaler du andre å bli drag-artist? Det er sååå gøy. Du lærer så mye om deg selv også. Når man drar på seg en annen karakter kan man være sårbar, sexy, stygg, alt - hele spekteret.

Hva må man ha for å lykkes med drag? Tålmodighet. Kreativitet. Pågangsmot.

Ditt beste tips til å komme inn i bransjen: Vær litt på tuppa, og vis at man har noe å gjøre der. Ta en snakk med oss i drag-miljøet, vi er ikke vonde og be.