Slik blir høsten på TV 2 sine kanaler

Farmen

Årets sesong av «Farmen» utspiller seg på storgården Lundereid i Sannidal utenfor Kragerø. Året er 1919 og det er oppgangstider, velstand og overflod i Norge, noe årets sesong bærer preg av. Eieren av gården, Anna Lundereid, har reist til Paris for å forfølge kjærligheten, og har overlatt Lundereid til de 14 forpakterne.

Gården er en hestegård og fungerer som skysstasjon for lokalbefolkningen og forpakterne har både skysset fintfolk i hest og kjerre, og deltatt på «Kragerø Derby».

Så langt er årets sesong preget av optimisme, kjærlighet og åndelighet. Vi har forpaktere som mediterer i frukthagen, snakker med dyrene og kjenner på de åndelige energiene på låven. Men det er aldri problemfritt i paradis.

Funkyfam

I denne dokusåpen blir vi med hjem til en familie litt utenom det vanlige. I serien følger vi Jørgine «Funkygine» og hennes energiske familie. Vi følger dem gjennom en hektisk tid hvor hele familien er på flyttefot. I serien følger vi treningsprofilen, hennes ektemann og fotballspiller Morten, Jørgines mamma Trude, tvillingbrødrene Silas og Emil (21) og lillebror Noah (17).

Glow up

Bli med programleder Martine Lunde i jakten på Norges neste makeup-stjerne i serien «Glow Up»! Aldri før har interessen for avansert makeup vært større, og stjerner med millioner av følgere inspirerer gutter og jenter landet rundt.

I løpet av syv uker skal åtte deltagere konkurrere i et stort spenn av utfordringer, der de må imponere et dommerpanel bestående av to av landets beste makeup-artister – Tomas Erdis og Dajana Tomanovic. Hver uke skal dommerne, i samarbeid med eminente gjestedommere, avgjøre hvem som må møtes i en duell der taperen må forlate konkurransen. Til slutt står vi igjen med Norges neste makeup-stjerne.

God kveld Norge

Dorthe Skappel gir deg siste nytt fra kjendis- og underholdningsbransjen, samt intervjuer med norske og internasjonale kjendiser.

God morgen Norge

«God morgen Norge» byr på møte med aktuelle gjester hver morgen fra mandag til fredag - direkte fra Aker Brygge.

Gutta på tur

«Gutta på tur» er tilbake! Og denne høsten tar Arne Hjeltnes og hans faste reisekamerater, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Brimi, med seg spennende gjester på turer både ut i verden og i vårt vakre hjemland. I første episode er Thomas Numme og Harald Rønneberg med på tur til Burgund.

Helsekontrollen

I «Helsekontrollen» skal TV 2 gi deg svaret på hvilke produkter og helsetjenester som holder det de lover, vi skal avsløre dem som lurer deg og konfrontere de ansvarlige.

Hjerteslag

«Hjerteslag» er et relasjonsdrama om to unge mennesker som forelsker seg på et vanskelig tidspunkt i livet. I serien møter vi Mio (Thea Sofie Loch Næss) og Anders (Vebjørn Enger) som etter en one night stand finner ut at de er gravide. Dette er en historie om alt det fine og alt det vonde som kommer med en forelskelse, ikke minst om hvordan et tilfeldig møte kan forandre livet for alltid.

Internasjonale serier

«Keeping Up With the Kardashians» er tilbake med den 17. sesongen av den populære realityserien og TV 2 Sumo viser episodene dagen etter USA-premieren 9. september. Samtidig vises nå den 16. sesongen av den populære realityserien på TV 2 Livsstil. En annen populær serie er «Grey´s Anatomy» som er tilbake med en ny sesong denne senhøsten på TV 2 og TV 2 Sumo.

TV 2 Sumo vil også vise store seriepremierer fra C More denne høsten. Blant de største er «Peaky Blinders» – sesong 5 får sesongpremiere 5. september. I oktober blir det premiere på den nye serien med Richard Gere «MotherFatherSon» får premiere 8. oktober, samt at det kommer nye sesonger av seersuksessen «Solsidan» og Alexandra Rapaports «Gåsmamman».

Jakten på kjærligheten

Seks bønder er klare for å jakte på den store kjærligheten. Alle har de samme drøm - å finne den rette å dele livet med. Programleder er Gunhild Dahlberg. De seks bøndene er: Inger Lund, Randi Johanne Skjerve, Odd Arne Svaet, Atle Kristiansen, Andreas Bolset og André Johansen.

Kjærlighet til alle

Tidligere «Jakten på kjærligheten»-deltakere som ikke fant kjærligheten på TV 2 får nå en ny sjanse til å finne lykken. Sammen med utvalgte friere flytter de inn på en en vakker herregård utenfor Oslo, for å bo sammen en uke i september. Kanskje finner flere kjærligheten i høst? Programleder er Gunhild Dahlberg, og programmet får premiere på TV 2 Sumo i november.

Landskampen

Å slå «söta bror» er det som gir norske skistjerner den ultimate god-følelsen, og slik er det nok den andre veien også. I «Landskampen» møtes de fremste av norske og svenske vinteridrettshelter til kamp på den greske øya Rhodos. Rivaliseringen mellom våre to nasjoner tas til nye høyder når det norske laget, bestående av Petter Northug, Therese Johaug, Emil Iversen og Tiril Eckhoff barker sammen med de svenske langrennsstjernene Charlotte Kalla og Calle Halfvarsson og skiskytter-essene Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg.

Programserien byr på lagkonkurranser og individuelle dueller, og her vil vi selvfølgelig få klassiske og beintøffe dueller mellom både Petter Northug og Calle Halfvarsson, og mellom Charlotte Kalla og Therese Johaug. «Landskampen» gir også seerne anledning til å bli bedre kjent med idrettsheltene når vi følger dem også utenom konkurransene, blant annet når begge lag samles til middag med gode samtaler om aktuelle temaer fra utøvernes karrierer. Programleder er Øyvind Mund.

Matkontrollen

Ikke alt ved norsk matproduksjon er som vi tror. Fortsatt lar vi oss lure til å betale dyrt for dårlig mat. Og er egentlig den billige maten så ille som mange tror? «Matkontrollen» retter et kritisk søkelys på matvarebransjen, og jobber for å sikre nordmenn trygg og god mat til riktig pris.

Mellom oss

«Mellom oss» er en varm og humoristisk serie, som setter fokus på det moderne parforholdet og de nære tingene i livet. Vi følger to par, og deres fire personlige perspektiver på kjærligheten. Begge de to parene fremstår som perfekte sett fra utsiden. Men en ekskjæreste, utroskap, uoppfylte drømmer, desperate graviditetsforsøk og karrierenedturer lurer under overflaten, så kanskje ikke alt er så rosenrødt likevel?

I hovedrollene finner vi de norske stjernene Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen, mens det danske paret spilles av Lærke Winther («Dicte», «Den som dræber») og Johannes Nymark («Mercur», «Lykke-Per»).

Norske talenter

Nå starter den tiende sesongen av den populære talentprogrammet «Norske Talenter» på TV 2! Programleder Solveig Kloppen har sammen med dommerpanelet bestående av Mia Gundersen, Bjarne Brøndbo, Janne Formoe og Mona Berntsen, reist rundt i landet på jakt etter spennende, imponerende og morsomme talenter. Vi blir kjent med alt fra sangere med særpreg til flammeslukende tryllekunstnere, akrobatiske hunder og utrolige dansegrupper. Hvem blir vinneren av sesong ti?

Petter Uteligger - Femundløpet

Are er en tidligere rusmisbruker og kriminell som har fått orden på livet. Han har startet en forening, Medvandrerne, som skal hjelpe andre til å gjøre det samme. De har vært sammen på turer, blant annet fikk de hjelpe til som frivillige under Femundløpet i fjor. I år har de fått ansvaret for å drifte et sjekkpunkt under Femundløpet.

Under ledelse av Are skal ca. 60 personer med rusbakgrunn sørge for at alt funker som det skal når ca. 120 hundespann kommer inn i løpet av en periode på 12 timer. Petter Nyquist følger gjengen fra de møtes før avreise i Asker til løpet er ferdig fem dager senere. Ares idé med Medvandrerne er å bringe folk sammen for å bli tryggere og flinkere i samvær med andre.

Senkveld med Helene og Stian

Helene Olafsen og Stian Blipp inviterer til talkshow i studio med kjente gjester, underholdning, musikk og kanskje en aldri så liten overraskelse. I «Senkveld-slaget: Øst mot Vest» konkurrerer Helene og Stian mot hverandre med fire kjendiser på hver sitt lag for å se hvilken landsdel som er best.

Skal vi danse

«Skal vi danse» går inn i sesong 15 med 12 nye kjendiser som sammen med sine proffe dansepartnere skal konkurrere om å bli best på dansegulvet. Årets dansekjendiser er: Jørgine «Funkygine» Vasstrand, Per Sandberg, Bahareh Letnes, Victor Sotberg, Isabel Raad, Christian Strand, Trine Haltvik, Aleksander Hetland, Adrian Sellevoll, Sandra Borch, Emilie Nereng og Jan Tore Kjær. Programledere er Anders Hoff og Katrine Moholt.

Dansebobla

Bli med kjendisene usminket inn i den hektiske «Skal vi danse»-hverdagen. I realityprogrammet «Dansebobla» kan du se hva som foregår i kulissene, på dansetrening og etter opptak, når kameraene slås av.

Skavlan

«Skavlan» er Skandinavias største talkshow. Fredrik Skavlan tar med stolene sine til New York, London og Stockholm for å få etablerte verdensstjerner, våre største stoltheter og interessante nykommere til å delta i ærlige og underholdende intervjuer.

Programmet sendes lørdagskvelder og er produsert av Monkberry for svenske SVT og norske TV 2. Programleder er den anerkjente journalisten Fredrik Skavlan.

Sporløs

Programleder Geir Fredriksen hjelper nordmenn å lete etter slektninger, nære og kjære som de har mistet kontakten med, eller på en eller annen måte kommet bort fra gjennom årenes løp i serien «Sporløs».

Truls a la Hellstrøm

Denne sesongen må Truls vise Eyvind hva han har lært. Truls skal derfor opp til en eksamen hvor han skal konkurrere mot to av Norges aller beste kokker. For å være best mulig forberedt tar Eyvind med seg Truls til nye eventyrlige destinasjoner med råvarer i verdensklasse. Turene går blant annet til Færøyene, Peru, London og Oslo.

TV 2 hjelper deg

Forbrukerdronningen Solveig Barstad gir deg aktuelle forbrukersaker og produkttester.

Valget på TV 2

TV 2 startert valgdekningen for alvor under Arendalsuka hvor Arill Riise ledet «Partiduellen» der to og to partiledere møttes til å duellere om høstens heteste saker.

På TV 2 hovedkanalen har Linn Wiik tatt pause i barselpermisjonen for å lede Valgstudio. Det direktesendte programmet starter rett etter 21-nyhetene på TV 2. I år reiser Arill Riise og Cathrine Fossum ut i landet for å treffe politisk engasjerte mennesker som brenner for lokalsamfunnet sitt. Valgstudio fortsetter på TV 2 Nyhetskanalen der Linn Wiik inviterer til politisk talkshow.

I år flytter også TV 2 både Partilederdebatten og Valgnatt-sendingen til Bergen. På TV 2 Nyhetskanalen blir det politiske debatter fra hele landet i 17.30-debatten hver dag fram til valget den 9. september. I år blir det også valgstoff på TV 2 Sumo. TV 2 inviterer til politisk talkshow som kan strømmes for våre Sumo-kunder før, under og etter Partilederdebatten.

Vill i hjertet

Eventyrjenta Tonje Blomseth tar på seg sitt livs vanskeligste prosjekt når hun og kjæresten Per Anders skal bo et helt år langt ute i Canadas villmark. Mange mil fra nærmeste sivilisasjon er det hver dag store utfordringer, alt fra å holde sultne bjørner unna leiren til å skaffe mat og andre forsyninger. Med seks hunder som også trenger sitt, og med temperaturer ned mot 40 minusgrader, blir det en hard kamp mot naturen. Orker de å fullføre prosjektet, og hvordan går det med forholdet underveis?

Vårt lille land

Hva skjer når Tonje Steinsland og en gruppe erfarne, undersøkende journalister, reiser ut i Norge for å finne håpet? «Vårt lille land» er en dokumentarserie som ikke likner på den øvrige nyhetsdekningen i media. For redaksjonen har gitt seg selv i oppdrag å løfte fram det som er godt. Derfor kommer de tilbake med spektakulære historier om ordinære mennesker. Fortellinger om hverdager der folk settes på prøve, kjemper, reiser seg, gjør ekstraordinære bragder. Det handler om vanlige menneskers liv. For alle har en historie.

Wunderland

Det å måtte bli voksen over natten er noe mange frykter og akkurat det får gutta i «Wunderland» kjenne på i denne sesongen. Alt de ønsker er å stanse klokka og leve i nuet, men denne gangen må de tak i sine første "voksenproblemer". Den kompliserte kjærligheten, å bli kastet ut hjemmefra, nye vennskap og et nytt liv på vei. Alt dette skjer parallelt med at lidenskapen til bilmiljøet aldri har vært sterkere. Hvordan kombinerer de livsstilen med selve livet?

Åsted Norge

I det direktesendte programmet får du et unikt innblikk i politiets arbeid og du får følge jakten på landets mest ettersøkte. «Åsted Norge» ønsker å gjøre Norge litt tryggere. Programleder Jens Christian Nørve har med seg en ekspertgruppe bestående av forsvarsadvokat John Christian Elden, tidligere politileder Hanne Kristin Rohde, tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen og politioverbetjent Rune Utne Reitan.