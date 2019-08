I 2010 kom Rolls-Royce med en bil som har vært svært viktig for merket siden. Ghost heter den – og plasserte seg et godt stykke under flaggskipet Phantom, både i pris og størrelse.

Dette var også den andre nye modellen etter at BMW tok over Rolls-Royce. Tyskerne startet den gangen med helt blanke ark (og sikkert noen fargestifter). Og ikke minst: De startet med en klar plan om hva de skulle gjøre og de hadde pengene som trengtes til å gjennomføre den.

Resten er historie. Rolls-Royce har vokst til å bli en familie av biler. De har breddet modellutvalget sitt kraftig, samtidig som de de har beholdt posisjonen som verdens mest eksklusive bilmerke.

Bare 50 eksemplarer

Ghost har solgt bra helt fra starten og har også klart å hente mange nye kunder til Rolls-Royce. Men nå er det snart slutt for denne modellen. Rolls-Royce har jobbet med en erstatter i flere år, den skal debutere i 2020.

Men hos Rolls-Royce forsvinner naturligvis ikke en bilmodell bare pent og forsiktig. Nei, her skal det markeres skikkelig! Rolls-Royce skal derfor bygge 50 eksemplarer i en siste spesialversjon kalt Zenith Collector's Edition.

Her lover de blant annet høyeste grad av skreddersøm noen gang tilbudt på en Ghost. Det betyr at kjøperne i veldig stor grad kan få bilen akkurat som de vil.

Denne myteomspunnede damen er verdens mest kjente radiator-ornamentet

Ingen tvil: Dette er ikke hvilken som helst bil!

Møtt med skepsis

Bare utvendig er valget noe begrenset: Her er det tre alternativer, alle kombinerer to farger. I taket innvendig finner vi en håndlaget stjernehimmel, med til sammen 1.340 lyspunkter. Rolls-Royce har også hentet frem elementer fra sin rikholdige historie, helt tilbake til Silver Ghost fra 1907.

Da dagens Ghost kom på markedet, ble den møtt med endel skepsis, fordi den under skallet bygget på en modifisert plattform fra datidens BMW 7-serie. Det ble anslått at de to hadde rundt 20 prosent av delene felles. Men den skepsisen stilnet fort. Ghost var en vesentlig mer påkostet og eksklusiv bil enn 7-serien.

Det er ventet at Rolls-Royce er forsiktige med de visuelle endringene på neste generasjon. Men hovedkonstruksjonen blir helt ny, sannsynligvis også en god del lettere enn dagens modell.

Dette er privatsjåførenes favorittbil:

Hekken er den mest konservative delen av dette designet, her blir det nok også endringer på ny modell.

– Helt utrolig!

Vår egen Broom-Benny er en av dem som har fått testet dagens Ghost. Her er det litt av det han skrev etter det første møtet:

Gedigen er noe av det første jeg tenker på når jeg setter meg inn bak rattet . Interiøret er både moderne og konservativt på samme tid. Setene er som den beste godstol du kan tenke deg. Gulvet har tykke lammeullstepper, klokka i dashbordet er finere enn den de fleste har på peishylla, plassen er raus alle veier. Finish og materialkvalitet som er bedre enn dette finner du neppe.

Når jeg trykker på startknappen gjør nåla på turtelleren et lite hopp. Det er det eneste som forteller meg at beistet av en V12-en under panseret går. Ikke noen vibrasjon og ikke en lyd. Helt tyst – helt utrolig!

Imponerende tall

Ute på veien oppleves bilen som lettkjørt – størrelsen og vekt tatt i betraktning. Rundkjøringer, fartsdumper og lyskryss forseres som i hvilken som helst annen bil. Med ett unntak. Folk glaner, peker og stirrer... Ikke engang Kongen og statsministeren har så fine biler som det jeg har nå. Det ville være veldig feil å si at jeg ikke koser meg bak rattet her.

0–100 går unna på bare 4,8 sekunder. Et utrolig imponerende tall når vi vet den veier 2,5 tonn og er 5,5 meter lang. Du skal ha en sprek sportsbil for i det hele tatt å holde følge.

To velkledde Broom-herrer på jobb. Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen og bilekspert Benny er på tur med Rolls-Royce Ghost.

Én til salgs i Norge

PS: I skrivende stund er det én Ghost til salgs i bruktmarkedet i Norge. Den står – ikke helt overraskende – hos entusiast-forretningen Autoxo utenfor Oslo.

2010-modellen har rullet 78.000 kilometer, prisforlangende her er på 1.790.000 kroner. Så selv om den altså har blitt ni år gammel, er det ikke akkurat gratis å kjøpe Rolls-Royce. Men så får du også en bil som virkelig skiller seg ut, overalt hvor du kommer.

