Da Philip Manshaus (21) gikk bevæpnet inn i al-Noor-moskeen i Bærum ble han overmannet av Rafiq og Iqbal.

– Tusen takk for den heltemodige og gode innsatsen dere gjorde i forbindelse med terrorhendelsen lørdag 10. august, sa Gangås da hun overrakte dem blomster under møtet på Politihuset i Sandvika.

De to tok kontroll på gjerningsmannen til politiet ankom stedet og pågrep ham. Rafiq fortalte til nyhetsbyrået Reuters at han under basketaket ble slått og fikk en finger i øyet.

– Den raske reaksjonen og håndteringen var med på å forhindre at liv gikk tapt, sa politimesteren.

Manshaus har siden blitt draps- og terrorsiktet.

Ifølge Budstikka ønsket Rafiq å kondolere til familien til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som er den siktedes stesøster. Manhaus er siktet for å ha drept henne.

– Rafiq vil kondolere fra far til far. Rafiq er også en far, og sier han føler sorgen til denne faren, sa sønnen Hamid Rafiq, ifølge avisen.

65-åringen kom også med en oppfordring.

– Vi må beskytte fremtiden til våre barn. Gjør Norge til et eksempel for andre land med at alle religioner står sammen, sa sønnen på vegne av Rafiq.

TV 2 har tidligere omtalt de to heltene. Rafiq er tidligere soldat i det pakistanske luftvåpenet.

Ifølge informasjonssjefen i moskeen har Rafiq fått kutt over øyet og riftskader på beina etter hendelsen. Mandag fortalte han pressen at han satt pris på støtten han har fått i etterkant.