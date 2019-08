Magnus (32) fikk beskjeden ingen vil høre – da visste han med en gang hva han måtte gjøre

Han forteller at «slaget i trynet» kom først da de kom hjem og fikk samlet opp kreftene. Det var først da de innså hva de nettopp hadde blitt fortalt.

Samler inn penger

12. august fylte Magnus år. Han bestemte seg for å gjøre noe annerledes denne bursdagen, og natt til 12. august opprettet han en innsamlingaksjon på Facebook. Pengene skulle gå til Kreftforeningen, og målet var å samle inn 2500 kroner.

– Når jeg våknet neste morgen hadde den allerede passert 8000 kroner, sier Magnus.

På fire dager har han i skrivende stund samlet inn godt over 94.000 kroner, og det ser ikke ut til å stoppe med det første. 32-åringen er nærmest sjokkert over responsen.

– Det er veldig overveldende på en positiv måte. Jeg har fått meldinger fra gamle klassekamerater og tidligere kolleger. Det har bare strømmet på, noe vi setter veldig pris på, alle sammen. Når jeg ser på navnene er det både ukjente og kjente, og det er veldig koselig, sier han.

– Berører mange

Magnus tror at årsaken til den voldsomme responsen er det at de aller fleste har et forhold til sykdommen, på en eller annen måte.

– Det er tydelig at det er et tema som berører veldig mange, og vi vet fra før at kreft er veldig utbredt. Denne sykdommen kan fleste assosiere seg med.

I Facebook-innlegget til innsamlingsaksjonen skriver Magnus at behandlingen hans ikke er optimal, noe som minsker sjansene hans for å overleve. Han forteller at det er mye av grunnen til at han valgte å starte denne innsamlingen.

– Vi vet at det skjer mye innenfor kreftmedisinen, både i Norge og utlandet. Det å kunne bruke min situasjon for å bidra til at fremtiden blir kanskje litt bedre for noen andre er en fin mulighet. Jeg håper at det kan se litt lysere ut for den som kommer etter meg med samme diagnose.

Selv om det er tydelig at givergleden er stor i hans innsamlingsaksjon, påpeker Magnus at det finnes en rekke andre måter å støtte kreftforeningen på, og oppfordrer alle til å bidra.

– Kreftforskning er en av verdens viktigste tiltak. Fremskrittene i denne forskningen har vært enorme bare de siste 20 årene, og i årene som kommer vil nye medisiner og behandlingsmetoder dukke opp. Hvem vet, kanskje er kuren mot kreft innen rekkevidde i løpet av få år.

Kreftforeningen takker

Informasjonssjefen i Kreftforeningen, Andreas Bjørnstad, sier det er rørende å se hvor mange som samles for å gi sin støtte til både Magnus og kreftsaken. Samtidig er han imponert over Magnus engasjement, og takker for tilliten.

TAKKNEMLIG: Informasjonsjef i Kreftforeningen, Andreas Bjørnstad, er imponert over Magnus engasjement, og sier at disse bidragene er avgjørende. Foto: Ingvild Vaale Arnesen

– Først og fremst må vi si tusen takk til Magnus for at han har satt i gang denne fantastiske innsamlingen midt i den tøffe tiden han nå selv går gjennom. Vi sender han våre varmeste tanker og krysser fingrene, sier Bjørnstad til TV 2, og fortsetter:

– Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler og gaver, og uten innsatsen fra enkeltpersoner som Magnus og alle andre som bidrar kunne vi ikke støttet viktig kreftforskning eller gitt et tilbud til kreftrammede i hele landet.

Informasjonssjefen forteller at Kreftforeningen opplever en formidabel økning i gaver gitt via Facebook siden det ble mulig å opprette innsamlinger høsten 2017.

– Kreft angår oss alle. De aller fleste har hatt kreft nært på, enten de kjenner noen, eller selv vært rammet. Vi opplever et enormt engasjement for kreftsaken. Hittil har vi mottatt over 40 millioner kroner i donasjoner. Det er blitt startet over 22.000 innsamlinger. Vi setter utrolig stor pris på alle initiativene, og er ekstremt takknemlige, sier Bjørnstad.

Gir ikke opp

Familiefaren beskriver de siste ukene som svært tunge. Likevel er han ved godt mot, og har ikke tenkt til å gi opp kampen mot kreften med det første.

– Selv om de har gitt oss denne beskjeden, så er det ikke noe tema å gi seg. Det er klart at kampen fortsetter, selv om legene ikke har helt troa akkurat nå.

– Har du fått en tidsramme på hvor lenge du har igjen?

– Jeg har valgt å ikke spørre om det, for jeg tror ikke det er sunt. Men jeg vet også at det er veldig vanskelig for legene å svare på det, for jeg har nå begynt på en ny kur som de må se effekten av før de sier noe mer.

I dag går Magnus på behandling, der han har én uke på og én uke av. Det vil si at han er sengeliggende én uke, og kan være en velfungerende pappa i den andre.

Den lille familien på tre tar nå én dag av gangen, og forsøker å leve så normalt som mulig fram til neste kontroll om et par uker.