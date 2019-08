Oddsen halvert på Lampard-sparking: – De må for alt det er verdt unngå tap

– Jeg tror det fører til en kultur hvor spillerne mobiliserer mindre i tøffe tider, fordi de er klar over at de dårlige resultatene kun får konsekvens for manageren. I tillegg er det krevende for både spillere og manager å skulle starte med nye ideer eller filosofier. Chelsea har svingt voldsomt i prestasjonene de siste sesongene, sier Stamsø-Møller.

Søndag tar Lampard imot Leicester i det som blir Chelsea-legendens første obligatoriske kamp som manager på Stamford Bridge, og han er garantert en varm velkomst av supporterne. Gjestene, ledet av en Brendan Rodgers som selv har vært del av Chelsea-systemene som del av trenerteamene til Mourinho, Grant og Scolari, ønsker nok imidlertid å helle malurt i Chelsea-sjefens beger.

– Med fasit i hånden er det lett å si at han var for dristig

TV 2s ekspert er spent på å se hvordan Lampard og co slår tilbake etter en åpningsuke der manageren har måttet tåle noe kritikk for sine valg av lagoppstilling, men presiserer at det også var marginer inne i bildet forrige runde på Old Trafford. Til møtet med Leicester søndag er også den sentrale midtbanen bedre beskyttet grunnet N'Golo Kantés gjeninntreden i laget. Franskmannen var tilbake fra start i Supercupen onsdag.

– Med fasit i hånden er det lett å si at Lampard var for dristig i laguttak og taktikk på Old Trafford, men samtidig var han et stolpeskudd unna å treffe blink. Med Jorginho og Kovacic sentralt tok de initiativet i kampen, men ble samtidig veldig sårbare for overganger. Han setter nok ikke Kanté ut av laget igjen med det første, sier Stamsø Møller.

Fire mann med mindre odds - inkludert Solskjær

Fire managere i Premier League gis det lavere odds på at mister jobben først. Det er Roy Hodgson (Crystal Palace, 4/1), Javi Gracia (Watford, 6/1), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United, 6/1) og Steve Bruce (Newcastle, 8/1).

Forrige sesong var det Slavisa Jokanovic i Fulham som ble den første manageren til å miste jobben i Premier League. Serberen ble erstattet av Claudio Ranieri 14. november. Ranieri måtte deretter selv forlate samme jobb i februar, til fordel for Scott Parker.

I tillegg skiftet Southampton (fra Mark Hughes til Ralp Hasenhüttl i desember), Manchester United (fra José Mourinho til Ole Gunnar Solskjær i desember), Huddersfield (fra David Wagner til Jan Siewert i januar) og Leicester (fra Claude Puel til Brendan Rodgers i februar) sjef i løpet av forrige Premier League-sesong.

Se Chelsea-Leicester søndag 17.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!