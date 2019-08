Forholdet mellom Northug og Skiforbundet var så dårlig en periode at Northug ikke ville være på landslaget.

– Skiforbundet og Northug høres for mange kanskje ikke ut som noe "ekteskap", men nå kan jeg få gitt noe tilbake og skal altså levere Northug-briller til landslaget. Jeg håper de blir fornøyde med produktet og at det blir et langt og godt samarbeid. Og jeg har igjen en fot innenfor i Skiforbundet, humrer Northug til TV 2.

Langrennssjef Espen Bjervig innrømmer at han for et par-tre år siden ikke så for seg Northug som sponsor for NSF.

– Jeg synes det er utrolig morsomt at Petter fortsatt ønsker å engasjere seg i langrennssporten. Han er en unik profil med helt unike prestasjoner. En del av denne avtalen innebærer også at Petter skal være mentor i ulike prosjekter vi har. Han er, og kommer til å bli, en viktig motivasjonskilde for mange. Og vi ønsker at flest mulige skal lære mest mulig om hvorfor han har lykkes. I tillegg så betyr jo Petter mye oppmerksomhet, sier Espen Bjervig.

Nå inngår Petter Northug jr. altså en sponsoravtale med det samme landslaget. Northug lanserer i disse dager sine egne solbriller. Sponsoravtalen med Norges Skiforbund betyr at han kan gjøre avtale med landslagsløpere om bruk av Northug-solbriller. Støtteapparatet, trenere, smørere og andre skal bruke Northug-briller når de er på jobb for skiforbundet.

Ingen vil si noe om verdien på avtalen, men TV 2 vet at Northug må punge ut millionbeløp for å være solbrilleleverandør til landslaget.

– Du har ikke avtale med løpere når det gjelder bruk av brillene?

– Løpere har avtaler som går over flere år, men vi håper selvsagt at landslagsløpere blir så fornøyd når de får testet brillene at de vil bruke mitt produkt, sier Petter Northug jr.

Skikongen legger ikke skjul på at han er i et tøft konkurransemarked.

– Det er artig for meg, som kommer fra et toppidrettsliv, å få oppleve sportsbransjen fra denne siden. Det er mange gode aktører, og du må ut og knuffe og vise hva du duger til. Men det blir spennende. Jeg har allerede lært mye på veien. Det er ganske spesielt å se sitt eget navn på et slikt produkt, sier Northug.

Det har ikke manglet på verbale stikk fra Northug i retning ledelsen i Skiforbundet opp gjennom årene. Under VM i Lahti i 2017:

– Fellesnevneren mellom meg og Donald Trump er at når jeg skal søke på stillingen til Løfshus når han går av etter sesongen, blir det med Northug-caps med «Let's make Skiforbundet great again».

– Det er historie. Nå er vi bare gode venner, sier forretningsmannen Petter Northug jr.