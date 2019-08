Se Wolves-Manchester United mandag fra kl. 20.15

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter Wolves i en tøff bortekamp mandag kveld.

Det ble en drømmestart mot Chelsea, men Solskjær advarer mot å ta av.

– Man går alltid inn til kampene med en positiv innstilling og tro på å vinne kampen. Vi møtte Wolves to ganger borte i fjor. Det er nesten så jeg føler meg hjemme der. Jeg har vært der så ofte i det siste. Det er tøffe kamper. Wolves er tøffe å bryte ned. De forsvarer seg bra og gir ikke bort mye rom. Wolves kan kontre, og de er farlige på dødballer. Vi har sett på kampene fra forrige sesong for å se om det er noe vi kan endre. Men stemningen hos oss er god. Vi går inn i kampen full av selvtillit, sier han.

Nordmannen er godt fornøyd med det spillerne har vist på treningsfeltet etter Chelsea-kampen.

– Det er en viktig periode for oss, for det er nesten pre-season. Vi gjør fortsatt mye jobb på treningsfeltet. Vi har hatt en flott treningsuke og humøret er på topp, sier han.

Selv om det har vært en sportslig god start har det vært mye støy rundt stjernespillerne Paul Pogba og Alexis Sanchez. Torsdag uttalte Pogbas bror Mathias at midtbanespilleren ønsker seg bort fra klubben.

Det har også gått rykter om at Solskjær vurderer å la Sanchez trene med reservelaget, men det avviser nordmannen.

– Alexis er profesjonell og jobber hardt hver dag. Han ønsker å være en del av dette. Det er historier om at han er en del av reservelaget. Selvsagt er han ikke det. Han er i troppen vår. Han er en veldig god spiller, men ligger et par uker bak de andre. Han er veldig nær å være en del av troppen, sier Solskjær, som tror Sanchez kan overraske mange.

– Vi har ikke så mange angripere, så Alexis kan fort spille mange flere kamper enn folk forventer. Vi forventer at han blir bra i denne klubben, sier han.

Manchester United-manageren er fornøyd med spillernes fysiske form.

– Chelsea løp fra oss i april. Nå løp vi fra dem. Det er bra for oss. Det handler ikke bare om fysikk, men fysikk er viktig. Vi har et ungt lag, og jeg forventet mye energi. Men vi har også mye kvalitet, sier han.

Også mentalt er Manchester United langt sterkere forrige sesong, skal man tro Solskjær.

– Mot slutten av forrige sesong var vi mentalt slitne. Nå er vi friske. Jeg ser frem til det første hinderet. Jeg ønsker å se hvor robuste vi er, og om vi klarer å slå tilbake når det blir tøft. Det tror jeg det blir mot Wolves på mandag. Det er like mye en mental test. Når vi treffer det første hinderet ønsker vi å se lederne våre stå frem, sier han.

En av de nye lederne er Harry Maguire, som fikk gode skussmål etter åpningskampen. Solskjær har bare gode ord å si om midtstopperbautaen.

– Han er jordnær og like behersket utenfor banen som på banen. Han er en personlighet som det er flott å ha rundt seg. Det er viktig å ha et kaldt hode i den bakre fireren. Å ha en forsvarsspiller som er jordnær og som ikke blir for emosjonelt påvirket er godt å ha for en manager. Han har vært her en uke, og det har vært veldig bra, roser Solskjær.