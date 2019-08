To menn ble pågrepet og siktet for kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 60-årene ble funnet død i boligen sin på Vinstra torsdag kveld.

Fredag morgen skriver politiet at én av mennene er sjekket ut av saken, og blir ansett som vitne. Den andre personen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Mannen som er siktet er i midten av 30-årene. Personen som nå har status som vitne, er i 20-årene.

Det var klokken 19.21 torsdag kveld at politiet fikk melding om en hendelse på Vinstra i Oppland.

– Det var et vitne som meldte fra til politiet, og da vi kom til stedet ble det funnet en død person, sier politiadvokat Ingrid Skogsholm i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig. Kripos er koblet inn i saken for å bistå politiet.

Personen ble funnet død innendørs i sitt eget hjem. Den pågrepne og mannen som nå har status som vitne betegnes som kjenninger av politiet.