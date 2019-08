To kamper står mellom Molde og et nytt Europaliga-eventyr.

Seieren over ARIS etter dramatiske ekstraomganger torsdag kveld gjør at moldenserne skal ut i playoff mot FK Partizan som avgjør hvem som går inn i Europaligaens gruppespill.

Kampene spilles 22. og 29. august, og Molde går inn i kampene med noen fordeler.

Partizan ble ilagt straff av Uefa etter rasisme fra lagets supportere under den første kampen mot Malatyaspor i den tredje kvalifiseringsrunden. Serberne må dermed spille de to kommende hjemmekampene for tomme tribuner, noe son betyr at oppgjøret mot Molde går uten hjemmelagets supportere til stede.

– Det er en kjempefordel for Molde. Vanligvis er den en skikkelig heksegryte i Beograd – verre enn det vi så i Hellas i går, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Den første av de to playoff-kampene skal spilles i Beograd, og Molde får dermed avslutte hjemme i Rosenes by med egne supportere i ryggen.

I tillegg drar Molde nytte av at de er midt i sesong, mens Partizan bare er tre kamper inn i ny sesong.

– Den største fordelen er at de norske lagene er midt i sesong, mens lagene de møter nå er akkurat startet på sin sesong og er ikke i like god form. Så jeg ser mange fordeler for Molde, sier Mathisen, som mener Molde har gode muligheter til å returnere til Europaligaen.

Forrige gang blåtrøyene var med i turneringen var i 2016 da en knallsterk seier i gruppespillet foran Fenerbahce, Ajac og Celtic sendte dem til 16-dels finale mot Sevilla.