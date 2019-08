Nå åpner himmelen seg – her blir det verst

Har du planer om å tilbringe mye tid utendørs i helgen, kan det være lurt å tenke seg om to ganger. Helgeværet minner nemlig mer om november enn sensommer.

Store deler av landet vil oppleve regnbyger gjennom fredagen, særlig Trøndelag sør mot Lillehammer og østre deler av Oslofjorden.

Dette er derimot lite sammenlignet med hva som er i vente.

Starter med et smell

– Det blir bare vått og våtere. Nedbøren kommer inn sent fredag kveld på Vestlandet og i Agder, før den flytter seg øst- og nordover sent om natten, sier Lillian Bergheim, meteorolog ved StormGeo til TV2 .

Og når regnet først kommer, blir det i store mengder.

– Rogaland og Agder vil få 20 millimeter nedbør, kanskje enda litt mer, på kun seks timer i natt. Den kraftigste nedbøren vil fortsette i morgen tidlig, hvor både Telemark, Vestfolk og Buskerud vil oppleve tilsvarende mengder som i sør og vest, opplyser Bergheim.

Skal pøse i øst, men verst i vest

– Den kraftigste nedbøren vil være den som treffer Sørlandet fredag natt, før den flytter seg til Østlandet lørdag morgen. I øst vil regnbygene fortsette utover dagen, men de kommer ikke til å være like kraftige utover dagen. Mot kvelden vil det også lette opp østpå.

Prognosekartet fra StormGeo viser hvor det vil regne mest natt til og i morgentimene lørdag.

Mens den kraftigste nedbøren faller i øst og i sør, forteller Bergheim at lørdagen samlet sett blir våtest på Vestlandet.

– Totalt er det Vestlandet som får det verst. Der blir det byger hele dagen, men det vil være veldig korte pauser mellom disse bygene. Vestlandet kan forvente 40-50 millimeter totalt lørdag, men også her vil det lette på kvelden.

Til tross for de store nedbørsmengdene, opplyser Bergheim at det ikke er nødvendig å ta forhåndsregler.

– Det vil ikke komme så mye vind, bare skikkelig pøsregn. Så man trenger ikke å ta noen forhåndsregler før helgen.

Oslo nå Bildet er hentet fra no.webcams.travel

Fuktig også i nord

Tidligere prognoser ga grunn til optimisme i Nord-Norge. Mens man nordpå ikke vil kjenne på nedbøren like mye som resten av landet, understreker Bergheim at det blir vått også her.

– På lørdag ser det best ut i Nord-Norge, og det er her det kommer minst nedbør. Men også Finnmark vil få nedbør tidlig lørdag, det samme gjelder hele de nordlige grensetraktene. Lørdag kveld vil det også bli nedbør i Nordland. Det er ingen som slipper unna, sier meteorologen.

Lysere tider i vente?

Mens det er lite godt å si om været lørdag, har Bergheim også noen gode nyheter. Tidligere så det ut til at vi gikk en søkkvåt søndag i vente, men meteorologens siste prognoser gir grunn til håp for deler av landet: