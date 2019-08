Aston Martin... Bare navnet gjør at bilentusiaster blir blanke i øynene. Få merker har samme status og posisjon som den erke-britiske bilprodusenten.

Tett forbindelse med James Bond har naturligvis heller ikke skadet. Aston Martin har i flere tiår laget ekte drømmebiler.

Nå gjør de seg klare for én til, som på mange måter også blir den viktigste modellen fra Aston Martin noensinne.

Nå kommer de nemlig med SUV. Og slik situasjonen for Aston Martin er nå, blir denne modellen sannsynligvis helt avgjørende for at Aston Martin skal bestå som bilprodusent.

Aksjekursen har falt

Sterk image til tross: Aston Martin har nemlig en historie der alt langt fra har gått på skinner. De siste årene har de stått på egne bein etter at de ble solgt av det tidligere eierfirmaet Ford. Og å overleve som liten nisjeprodusent av biler, er ikke nødvendigvis noen enkel sak. Det merkes også på aksjekursen som har falt kraftig i det siste.

Her til lands har Aston Martin-salget tradisjonelt vært så begrenset at vi nesten ikke kan bruke ordet nisje en gang. Men det vil den nye SUV-en garantert endre på:

Denne testsjåføren har sannsynligvis en helt grei jobb... Snart skal vi få se Aston Martins første SUV helt uten kamuflasje.

Vil skille seg ut

– Det har aldri blitt solgt flere virkelig dyre og eksklusive nybiler i Norge enn nå. Vi ser også at stadig flere ønsker seg noe som skiller seg fra mengden. Det er ikke lenger nok med en dyr bil fra de tyske premiummerkene, mange vil ha noe annet enn det. Kombinasjonen Aston Martin og SUV med firehjulstrekk høres slik sett perfekt ut for Norge, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han peker på at flere av verdens mest eksklusive bilprodusenter har kommet med SUV-er de siste årene, og at de har blitt godt mottatt også i Norge.

– Bentley har lansert sin Bentayga, Lamborghini har kommet med Urus. I tillegg har vi biler som Maserati Levante og virkelig øverst på stigen: Rolls-Royce Cullinan. Det er en tydelig trend og det er en trend norske bilkjøpere også har merket seg, sier Møller Johnsen.

72 prosent har også SUV

Mens Aston Martin i fjor solgte såvidt over 5.000 biler totalt sett, skal den kommende SUV-en etter planen minst doble dette antallet. Produksjonsmålet ligger nemlig på 5.000 biler årlig, med muligheter for å øke dette hvis etterspørselen tilsier det. Kapasiteten er nemlig høyere.

Her mener også mange at Aston Martin er forsiktige med sitt anslag. Etterspørselen etter dyre og eksklusive SUV-er har aldri vært høyere.

Aston Martins research har vist at så mye som 72 prosent av deres eksisterende kunder også har en SUV i garasjen (eller kanskje snarere; garasjene).

Aston Martin glemmer ikke sportsbilrøttene når de lager SUV. Det er grunn til å vente en bil som blir svært kjøreglad.

Stort økonomisk løft

Her er det to modeller som utmerker seg: Porsche Cayenne og Range Rover. Målsetningen er naturligvis at disse eierne nå skal kjøpe Aston Martins egen SUV i stedet.

DBX debuterer senere i år, det er ventet at de første kundene vil får bilene sine et stykke ut i 2020. Bilen produseres på en helt ny fabrikk i Wales, der Aston Martin har bygget om tre tidligere flyhangarer.

Det i seg selv er et stort økonomisk løft for dem. Det er ventet at denne fabrikken legger opp til stor grad av skreddersøm. DBX-kundene skal få det som de vil.

Flytte grenser

Det er blant annet ventet V8-motor fra Mercedes i SUV-en. Aston Martin har også snakket om en hybridløsning, samtidig som de skal mene at ladbar hybrid ikke oppfattes som eksklusivt nok i målgruppen...

Det er grunn til å vente en bil som virkelig tar mål av seg å flytte grensene i klassen. Det gjelder både på design, ytelser og kjøreegenskaper.

Aston Martin har gjort et poeng ut av at praktiske hensyn ikke skal gå ut over designet. Dette skal bli en bil som virkelig skiller seg ut i trafikken, med klare referanser til merkets sportsbiler. Og det skal være en bil naboen neppe har maken til!

