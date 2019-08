Nå skal han avhøres – her er spørsmålene som mangler svar

Cirka klokken 16 lørdag gikk Philip Manshaus (21) inn i al-Noor-moskeen i Bærum, bevæpnet blant annet med flere jaktvåpen.

Senere den samme dagen ble hans stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) funnet drept i deres hjem.

Den nå draps- og terrorsiktede bærumsmannen har siden nektet å snakke med politiet.

Under fengslingsmøtet mandag svarte han «nei» på spørsmålet om han erkjenner straffskyld, og han begjærte seg frikjent. Han har heller ikke erkjent å ha begått de faktiske handlingene.

Hans forsvarer, advokat Unni Fries, har ikke ønsket å gå inn på hvorfor Manshaus ikke har villet forklare seg, men svarte dette på hvorfor 21-åringen begjærte seg frikjent.

– Han ønsker ikke å sitte i fengsel.

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, har erkjent at etterforskningen kompliseres av at Manshaus ikke vil la seg avhøre.

Torsdag kveld ble det derimot kjent at Manshaus har snudd, og at han nå er villig til å forklare seg for politiet.

Her er noen av de viktigste spørsmålene som fremdeles mangler svar.

Drapsmotiv: Etter at Manshaus ble pågrepet i moskeen, rykket politiet ut til boligen i Bærum der Manshaus bor og har vokst opp, for å gjøre eventuelle beslag og krimtekniske undersøkelser. Der fant de hans stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17), død.

ADOPTERT STESØSTER: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble funnet drept i sitt hjem. Foto: Ariel Foto

Politiet har vært klokkeklare på at de mener at moskéangrepet hadde rasistiske motiver, men det er ikke kjent hva som er motivet bak det politiet mener er et drap.

På åstedet er det gjort flere funn som beskrives som interessante, men politiet vil ikke svare på om det er lagt igjen noe som kan tolkes som en beskjed.

Politikilder skal ha sagt til Dagbladet at Johanne ble drept fordi hun er av utenlandsk opprinnelse, men dette er ikke bekreftet.

Nettverk: Det spørsmålet som kanskje er aller viktigst for politiet å få svar på i etterforskningen, er å avdekke om Philip Manshaus gjennomførte terrorangrepet alene, eller om han er en del av et nettverk som planlegger å gjennomføre flere terrorhandlinger.

Det er kjent at 21-åringen har vært aktiv på flere nettforum der det florerer av høyre-ekstreme diskusjonstråder, som 4chan og Endchan, og politiet har satt ned en spesialgruppe med dataetterforskere og analytikere for å gå gjennom hans netthistorikk. Så langt har de funnet flere potensielle kontakter, men torsdag ettermiddag hadde ikke politiet klart å identifisere noen av brukerne.