21-åringen har så langt ikke hatt seg avhøre etter han ble pågrepet.

Fredag morgen bekrefter hans forsvarer overfor Dagbladet at han vil ha et avhør fredag.

Det var torsdag at det ble kjent at han nå ønsker å snakke med politiet. Avhøret vil finne sted fredag ettermiddag, ifølge forsvarer Unni Fries.

Fries vil etter Manshaus ønske, være til stede under avhøret. Fries ønsker ikke å si hva som ligger bak beslutningen.

TV 2 har ikke lykkes å få tak tak i forsvareren fredag morgen.



– Jeg kan nå meddele at Philip Manshaus ønsker å forklare seg for politiet. Vi har varslet politiet om dette, og nærmere tidspunkt for avhøret vil bli avklart med dem, sa hans forsvarer Unni Fries til TV 2 torsdag.

21 år gamle Manshaus er siktet for drapet på sin stesøster, samt for terror, etter at han bevæpnet seg og gikk inn i al-Noor-moskeen i Bærum.

Det ble avfyrt flere skudd inne i moskeen, men Manshaus ble overmannet av to eldre menn som var i moskeen for å be.

Vurderer tvangsinnleggelse

Manshaus har ikke tidligere villet forklare seg for politiet, verken i avhør eller under fengslingsmøtet mandag.

– Politiet er kjent med at siktede ønsker å forklare seg. Det blir ikke avhør i kveld, men en av de nærmeste dagene, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt torsdag kveld.

Manshaus har også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater. Dette gjør at politiet vurderer å tvangsinnlegge ham, da hans psykiske helse er sentralt i politiets etterforskning.

Manshaus er varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. Ansiktet hans var tydelig preget av møtet med de to eldre mennene i moskeen da han møtte i Oslo tingrett mandag.

Stesøsteren funnet drept

Det var lørdag, like over klokken 16, at politiet fikk meldinger om at en bevæpnet mann hadde tatt seg inn på al-Noor-moskeen i Bærum.

Manshaus ble her pågrepet, og ingen ble alvorlig skadd ved moskeen.

Da politiet noe senere oppsøkte en adresse knyttet til Manshaus, fant de hans stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) drept.

