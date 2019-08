Da flyet med Earnhardt-familien skulle ta av i Tennessee torsdag, begynte flyet å sladde, og krasjet på rullebanen.

Kort tid etter at den tidligere NASCAR-sjåføren Dale Earnhardt Jr., hans kone Amy Reimann og deres ett år gamle datter Isla Rose kom seg ut av flyet, sto det i full fyr.

– Ekstremt heldige

– De var ekstremt heldige. Det ser ut som at alt gikk i deres favør, istedenfor mot dem, sier brannsjef i Elizabethon, Barry Carrier til The Charlotte Observer.

Ingen ble skadet i krasjen.

– Under omstendighetene er vi ekstremt heldige, sier sheriff Dexter Lunsford under en pressekonferanse.

Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA etterforsker nå krasjen.

Populær sjåfør

Dale Earnhardt Jr. er ifølge avisen den eneste i følget som ble sendt til sykehus, men han ble skrevet ut kort tid etter.

Earnhardt Jr. sluttet som NASCAR-sjåfør i 2018, etter 18 sesonger. Han er kjent som en av bransjens mest talentfulle sjåfører, og har gjennom mange år vært NASCARS ansikt utad. Han er blitt kåret til «Årets mest populære sjåfør» hele 15 ganger.

Etter at han pensjonerte seg har Earnhardt Jr. begynt som kommentator, og etter planen skal han kommentere et løp ved Bristol Motor Speedway lørdag, i nærheten av der ulykken skjedde.

Earnhardt Jr. er tredje generasjon i en av USAs berømte motorsportfamilier, skriver danske BT. Både hans far og hans farfar er innlemmet i Hall of Fame. Sjåførens far, Dale Earnhardt Sr. vant hele 76 løp gjennom sin karriere.