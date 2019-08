Etter at 31 mennesker mistet livet i to masseskytinger i El Paso og Dayton den siste tiden, har mange tatt til orde for strengere våpenlover i USA. Under et valgkampmøte i New Hampshire torsdag sa derimot president Donald Trump at han ville forsvare folks rett til ha våpen.

– Det er ikke våpenet som trykker på avtrekkeren, men personen som holder våpenet, sa Trump til tilhørerne.

Han understreket at han ville rette oppmerksomheten mot å holde våpen unna «gale mennesker og dem som er mentalt syke og ikke burde ha våpen».

Flere demokrater har bedt om mer bakgrunnskontroll av personer som vil kjøpe våpen, og krever forbud mot visse typer angrepsrifler, som ofte har blitt brukt i masseskyting.

Mange republikanere motsetter seg imidlertid våpenkontroll og hevder at det hindrer konstitusjonelle rettigheter. Mange mener at flere masseskyttere ville blitt stoppet tidligere dersom flere bar våpen.

Hittil i år har det vært 260 masseskytinger, der fire personer eller flere er blitt skutt, i USA. Over 9.200 mennesker er drept av skytevåpen i 2019, viser tall fra Gun Violence Archive.