PSV-Haugesund 0-0 (1-0 sammenlagt).

Etter at PSV vant 1-0 i Haugesund forrige uke, var det en kjempeutfordring som møtte Jostein Grindhaugs menn torsdag.

Haugesund var fullt på høyde med hjemmelaget i store deler av kampen, men det var hjemmelaget som kom til det som var av muligheter de første 80 minuttene. Likevel var Haugesund på skuddhold da det gjenstod ti minutter i Eindhoven.

Både Martin Samuelsen og Bruno Leite hadde store muligheter til å sikre ekstraomganger, men det ville seg ikke for FKH. Dermed er det PSV som tar seg videre til playoff til Europaligaen.

Jevn førsteomgang

Som ventet satte hjemmelaget inn et trykk fra start, men det resulterte ikke i de helt store mulighetene. Haugesund spilte seg mer og mer inn i kampen, og var fullt på høyde med de nederlandske storfavorittene i store deler av den første omgangen, men slet med å komme til muligheter.

Det var først etter en drøy halvtime PSV kom til sin første store sjanse, men hjemmelagets spiss Donyell Malen klarte ikke å overliste Helge Sandvik i Haugesund-målet. Det gjorde heller ikke Denzel Dumfries på sine to gode sjanser mot slutten av omgangen, og dermed stod det 0-0 etter en godt gjennomført omgang av Haugesund.

Stor PSV-mulighet

PSV startet andreomgang som de startet den første, og forsøkte å legge trykk på Haugesund fra start. Heller ikke denne gangen resulterte trykket i noe annet enn en halvsjanse, da Gakpo forsøkte seg fra kanten av 16-meteren, men skuddet gikk utenfor.

Som i førsteomgang spilte FKH seg mer inn i kampen, uten å skape de store sjansene. Tronstad forsøkte seg med en avslutning fra godt utenfor sekstenmeteren etter timen spilt, men ballen gikk godt til side for Jeroen Zoet i PSV-buret.

Etter 75 minutter fikk PSV en gigantsjanse til å avgjøre kampen etter en kontring, men Helge Sandvik vartet opp med en strålende redning på avslutningen fra den 17 år gamle innbytteren Mohammed Ihattaren.

Gigantsjanser for Haugesund

Haugesund trengte bare ett mål for å sikre ekstraomganger, og med ti minutter igjen å spille fikk nordmennene satt trykk på PSV med flere cornere. FKH-trykket endte til slutt i et innlegg fra Sandberg som traff innbytter Martin Samuelsen inne i feltet, men dessverre for Haugesund gikk headingen like utenfor.

Kun få minutter senere fikk Haugesund nok en kjempesjanse. Samuelsen fikk lagt tilbake til Bruno Leite, som fra seks-sju meter fikk avslutte helt umarkert, men avslutningen smalt i stolpen og ut.

Kampen bølget fram og tilbake i sluttminuttene, men det endte 0-0. Dermed er det PSV som tar seg videre med 1-0 sammenlagt.