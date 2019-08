Overvåkingsbildene av en øltørst butikktyv i Blackpool i Storbritannia i oktober 2018, ble et av fjorårets store internettfenomener.

Tyvens slående likhet med Friends-karakteren Ross Geller, spilt av skuespilleren David Schwimmer, ble raskt lagt merke til i sosiale medier.

Også Schwimmer selv fikk med seg farsotten, og svarte med å publisere en video av seg selv der han bærer en kasse øl forbi et overvåkingskamera, og titter skyldig opp mot linsen.

«Politioffiserer, jeg lover at det ikke var meg. Som dere kan se så var jeg i New York. Til det hardtarbeidende politiet i Blackpool, lykke til med etterforskningen», skrev han under videoen.

Videoen er nå sett over ni millioner ganger.

Ikke lenge etter ble mannen tatt, og i januar ble han navngitt som Abdulah Husseini (36). Bildene av ham viste at de to kanskje ikke var så like likevel.

– Forkastelig rulleblad

Husseini sto tiltalt for flere lovbrudd, blant annet tyveri og svindel.

Torsdag fikk lookaliken omsider dommen i Burnley crown court.

SKJELT UT AV DOMMEREN: Dommeren var lite vennlig i sin beskrivelse av den notorisk kriminelle Abdulah Husseini.

Han ble i retten beskrevet som en omreisende nomade-tyv og ble av juryen dømt til ni måneders fengsel, skriver The Guardian.

Dommer Sara Dodd, var langt fra vennlig da dommen ble forkynt.

Hun slo fast at Husseini hadde et «forkastelig kriminelt rulleblad» og omtalte ham som en vanekriminell.

Den iranske statsborgeren har hele 32 domfellelser på seg for 60 ulike lovbrudd siden 2008.

I forkant av øl-tyveriet hadde han gått inn på en spis-så-mye-du-vil-buffet og stjålet en lommebok fra en gjest. Deretter hadde han brukt bankkortet i lommeboken til å gjøre to vellykkede kjøp.

Kan snart være en fri mann

I retten kom det også frem at tiltalte hadde reist gjennom Storbritannia og begått en rekke lovbrudd i England, Skottland og Wales.

Husseini har blitt sittende i varetekt etter at han sonet ferdig en dom på 18 uker han fikk i januar. Dermed har han allerede snart sonet halvparten av de ni månedene, noe som betyr at han snart kan prøveløslates.

– Han kan bli sluppet fri veldig snart, uttalte dommer Dodd i retten.