Bolly reddet Molde fra katastrofe

Ekstraomganger

Med 3-3 sammenlagt gikk det til ekstraomganger, og først da meldte Molde seg på. Mathis Bolly serverte en perlescoring da han lobbet ballen over målvakt Julián. Det ble tungt for Aris å ta igjen, som trengte to scoringer for avansement. Vertene leverte enda flere store sjanser helt på tampen, men Bolly ble matchvinner for Molde.

– Det er veldig deilig. De stanget og stanget og vi forsvarte oss. Når jeg kom inn merket jeg at jeg var mye freshere enn alle andre. Planen funket perfekt, og jeg fikk utnyttet farten min til fulle og var iskald når det gjaldt. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Bolly.

– For norsk fotball er det fantastisk at vi nå kan få to lag i gruppespill denne høsten. Rosenborg er sikret, og Molde har en fin mulighet mot Partizan. At norske lag er midt i sesong når de spiller disse kampene i Europa er helt perfekt, og i flere av kampene som er spilt de siste ukene ser man at de utenlandske lagene ikke er i nærheten av sitt høyeste nivå grunnet at de er helt i starten av sin sesong, sier Mathisen.

Molde møter Serbiske Partizan i fjerde runde, som slo ut Yeni Malatyaspor etter 3-2 sammenlagt.