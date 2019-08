Chelsea-spiss Tammy Abraham har blitt utsatt for rasisme etter UEFA Super Cup-finalen mot Liverpool.

Nå vil sosiale medier-giganten Twitter ta grep etter en rekke grove meldinger har blitt publisert på mikrobloggtjenesten, melder Sky Sports.

Kampanjen mot rasisme Kick It Out kan fortelle at de er i kontakt med Twitter etter det siste døgnets hendelser.

– Vi har noen gode nyheter. De er at Twitter vil sette seg ned og snakke med oss, sier leder for Kick It Out Troy Townsend.

– Det er en start og det vi har bedt om. Forhåpentligvis vil samtalene lede til handlinger, sier han til Sky Sports.

Selv har Twitter gått ut med en påminnelse til sine brukere etter at Chelsea-unggutten ble utsatt for rasisme.

– Vi vil fortsette å handle mot enhver bruker som bryter Twitter-reglene. Vi ønsker folk gjerne velkommen til å uttrykke seg selv på vår tjeneste, men som det står i vår policy for hatsk atferd så kan ikke brukere utføre vold mot, true eller hetse andre folk på grunn av rase, etnisitet eller andre beskyttende grupper, skriver Twitter i en uttalelse til nyhetsbyrået PA.

Får støtte

Tammy Abraham har fått en rekke støtteerklæringer i løpet av det siste døgnet.

– Hold hodet høyt, Tammy Abraham. Vi har alle fått straffene reddet, slik er fotball. Vi bør heie på våre engelske talenter, ikke dette, skriver Marcus Rashford på Twitter og henviser til en tweet der Kick It Out fordømmer rasismen mot 21-åringen.

Keep your head held high @tammyabraham we’ve all had them saved, that’s football 🤷🏽‍♂️ We should be celebrating young English talent not this... https://t.co/Vk0bbC02wr — Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 15, 2019

Chelsea har i uttalelse stemplet rasismen som uakseptabel.

– Vi er forferdet over de grusomme meldingene som vi har sett i sosiale medier. Chelsea FC finner all form for diskriminerende oppførsel uakseptabel. Det har ingen plass i denne klubben og der det er tydelige bevis at personer som har sesongbilletter i Chelsea som involverer seg med slik oppførsel, vil vi ikke nøle med å handle mot dem, skriver klubben i en pressemelding.

– Det har pågått for lenge

Kick It Out-leder Troy Townsend mener at det er på tide å ta grep mot de som utfører rasisme i sosiale medier.

– Det viser bare hvor enkelt det er for noen å ytre slik rasistisk hat mot en spiller, bare fordi de ikke gjør akkurat det de hadde ønsket, som i dette eksempelet sette ballen i mål, sier Townsend.

– Det vi spør om er at disse personene blir holdt ansvarlige. Veldig mange er sjokkert over behandlingen, det er ikke jeg. Det har vært en plattform for det altfor lenge, forklarer han.

I løpet av det siste året har en rekke episoder av rasisme rammet engelsk fotball. Blant annet da Raheem Sterling ble utsatt for rasehets i kampen mot Chelsea på Stamford Bridge. Der ble flere personer fratatt sesongkortet og noen mistet jobben.