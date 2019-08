Organisasjonen «Save Elephant Foundation» går hardt ut mot årets Perahera Festival, som arrangeres i disse dager i Sri Lanka.

På verdens elefantdag, som var 12. august, publiserte de et innlegg på deres Facebook-side, der de la ut tre bilder og en tekst om den tydelige avmagra elefanten Tikiiri.

Går blant fyrverkeri

Ifølge dem er den 70 år gamle elefanten en av 60 elefanter som jobber under årets festival.

– Tikiiri går i paraden til langt på natt i ti dager, midt i støy, fyrverkeri og røyk, skriver de i innlegget.

Ifølge organisasjonen går hun flere kilometer hver eneste natt, iført et kostyme, så folk kan føle seg velsignet under seremonien.

– Ingen kan se hennes beinete kropp eller svake tilstand på grunn av drakten. Ingen kan se tårene i øynene hennes, skadet av det sterke lyset som pynter masken. Ingen kan se hennes vanskeligheter med å gå. Hvordan kan dette være en velsignelse, eller noe hellig, hvis det går ut over andres liv?, fortsetter innlegget.

– Burde ikke vært lov

Facebook-posten har vekket store reaksjoner verden over, og flere utenlandske medier har skrevet om tilstanden til den gamle elefanten.

En av dem er AFP. De har snakket med elefantekspert Jayantha Jayawardene, som beskriver behandlingen som umenneskelig.

– Det er tydelig at dyret er alvorlig underernært og døden nær. Eierne går i paraden med deres elefanter for å tjene penger til dem selv, ikke til dyret. Dette skulle vært lov, sier han til nyhetsbyrået.

Lederen for Temple of the Tooth, som står ansvarlige for festivalen, forteller til AFP at elefanten nå er til behandling, og at hun ikke vil delta i resten av paraden.

Også britiske Metro har vært i kontakt med arrangørene av festivalen. De hevder overfor dem at de alltid tar vare på dyrene, og sier at Tikiiri nå har blitt tilsett av en elefantlege.