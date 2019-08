Mannen ble pågrepet etter hendelsen med bilen og var først mistenkt for drapsplaner. Torsdag ble mistanken utvidet til å omfatte terrorisme.

– Vi er i en innledende fase, og det pågår fortsatt avhør og gjennomgang av beslag, sier pressesjef Karl Melin i Säkerhetspolisen (Säpo).

Han opplyser at ingen andre er mistenkt i saken og at det ikke er grunn til frykt for «ytterligere hendelser». Trusselnivået i Sverige forblir uendret.

Så langt har ikke Säpo sagt konkret hva som er bakgrunnen for mistanken. Men Aftonbladet viser til anonyme kilder som forteller at den pågrepne mannen mistenkes for å ha forsøkt å kjøre inn i en folkemengde i Östersund.

I tillegg undersøkes det angivelig om han har forbindelser til terrordømte Rakhmat Akilov, som drepte fem mennesker da han kjørte ned folk med en lastebil i Stockholm i 2017.

