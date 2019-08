Denne gangen lot australieren frustrasjonen gå ut over utstyret.

Hoveddommer Fergus Murphy, som 24-åringen også hånet tidligere i sommer, skal ha gitt Kyrgios en advarsel. Den gikk ut på at han brukte for lang tid mellom servene. Det skriver The Washington Post.

Tennisspilleren skal ha svart dommeren at Rafael Nadal ikke blir advart for å bruke mye tid. Det hele endte i et stort utbrudd hvor Kyrgios kalte Murphy for «den verste dommeren noen sinne», og ba om en toalettpause.

I fullt sinne gikk 24-åringen inn i garderoben, og smelte to racketer ned i bakken. Deretter plukket han de opp, og gikk tilbake på banen for å spille siste sett. Utbruddet hjalp ikke bråkmakeren til avansement mot Karen Khachanov, da han raknet helt i siste sett. Tapet var et faktum etter 2-6 i tie break.

Siste stikk

🗣️ "You're a f---ing tool bro!"



🗣️ "One of the craziest matches you're likely to see."



Nick Kyrgios wasn't quite gracious in defeat at the Cincinnati Masters. pic.twitter.com/fR0f3Ji71l — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 15. august 2019

Etter kampen nektet australieren å ta Murphy i hånden, og hadde et siste stikk til dommeren.

– Du er en jævla dritt, sa Kyrgios.

Det spekuleres også i om spyttklysen Kyrgios serverte etter kommentaren var rettet mot Murphy.

Khachanov holdt derimot hodet kaldt, og vant til slutt 3-1 i sett. Russeren var mindre imponert over motstanderens oppførsel.

– Han (Kyrgios) har et stort talent, men noen ganger har han ikke hodet på riktig sted, sa Khachanov ifølge BBC.

Flere utbrudd

Det er ikke første gangen Kyrgios er i trøbbel. I juni tidligere i sommer ble han bøtlagt etter utbrudd på nettopp dommer Murphy. Da lød straffen på om lag 150 000 kroner. Den gang ble han rasende da linjedommeren dømte mot ham på set point. Da hoveddommer Murphy ikke grep inn, ga Kyrgios ham det glatte lag.

Det gikk også en kule varmt for tennisstjernen i møtet med Casper Ruud. Da ble han ilagt en bot på 200 000 kroner for å kaste en kaste en stol inn på banen etter han ble diskvalifisert for å krangle med dommeren. Også etter Queen's-turneringen for ett år siden måtte han frem med lommeboken.