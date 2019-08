– Hvis han ikke vil snakke med rettspsykiater, kan vi be tingretten om kjennelse for det, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til TV 2.

Manshaus vil ikke avgi sin forklaring til politiet, og har motsatt seg å bli observert av rettspsykiater.

En sentral del av politiets etterforskning er å avklare 21-åringens psykiske helse. Kraby nevner Dikemark psykiatriske sykehus som et mulig sted Manshaus kan bli tvangsinnlagt for en rettspykiatrisk vurdering.

– Dette er noe vi vil ta stilling til ganske raskt. Det er viktig å komme i gang med denne vurderingen, sier Kraby.

Siktedes forsvarer, Unni Fries, ønsker ikke å kommentere opplysningen overfor TV 2.

Går igjennom videoovervåkning

Samtidig jobber politiet med å kartlegge Manshaus' bevegelser dagen da han skal ha drept sin stesøster og angrep moskeen i Bærum.

Så langt har politiet hentet inn overvåkningsbilder fra rundt 40 ulike kameraer i området rundt Eiksmark og Skui i Bærum.

– Videoprosjektet vårt jobber med å gå gjennom videomateriale og finne kjørerute. Det er en stor jobb, sier politiadvokaten.

Det er inntil videre uklart hvor Manshaus oppholdt seg før drapet og moskéangrepet, men politiet jobber med et tidsvindu på drøye to timer hvor de mener drapshandlingen har skjedd.

Kraby opplyser at de avventer endelig obduksjonsrapport før de slår fast nøyaktig dødstidspunkt.

Etterforsker kontakter på nettforum

En annen viktig del av politiets etterforskning er å avdekke i hvilken grad Manshaus hadde et kontaktnettverk, og om 21-åringen gjennomførte angrepet alene.

Det er fra tidligere kjent at Manshaus har vært aktiv på flere nettforum, og at han la ut en post like i forkant av moskéangrepet der han hyllet terroristen som sto bak moskéangrepene på New Zealand, og la ut lenker til livestreamer som ikke fungerte.

Et eget analyseteam jobber nå med å gå igjennom Manshaus' nettaktivitet, og med å identifisere personer han kan ha koblinger eller forbund med.

Poltiet tar sikte på å avhøre de som eventuelt identifiseres, men per nå

Vi jobber med å avdekke hans aktivitet på nettet, utifra ideologi, sympatisøerer anderr han sympatiserer med, og i den grad noen pers kan identifiserers, er de interesante å avhøre. Det er per i dag ingen identifisert avhørt.

– Vi er ikke i kontakt med noen i denne forbindelse per nå. Det er en utfordring å identifisere på disse forumene, sier Kraby.