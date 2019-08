Mannens forsvarer, Anders Green, sier til VG at mannen erkjenner straffskyld.

– Han er veldig lei seg og skamfull for det han har påført fornærmede, og han er forberedt på å samarbeide og ta ansvar, sier Green.

En annen mann er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.



Meldt savnet

Guttens foresatte meldte ham savnet i 12-tiden tirsdag.Han hadde ventet i bilen imens foreldrene gikk inn i en dyreklinikk i Drammen med et dyr. Da de kom ut igjen, var både bilen og gutten borte.

Mannen som kjørte bilen valgte selv å kjøre videre med den ukjente gutten i baksetet, ifølge kjennelsen fra fengslingsmøtet. Kjennelsen viser at retten fant det på ingen måte troverdig at siktede ikke forsto at gutten, som bare var 14 år, var redd og ikke var med på kjøreturen frivillig.

Gutten har forklart blant annet at begge de siktede hadde vist frem våpen og kniv.

– Gutten har det etter forholdene bra, han er ikke fysisk skadd. Men det er en meget alvorlig og skremmende hendelse. Han har vært redd, opplyser politiadvokat Kjell Are Strøm til TV 2.



Mennene har også utsatt gutten for grove trusler hvis han forsøkte å rømme.

Forsøkt å stjele biler

Under de fem timene gutten var borte, har mennene også forsøkt å kapre to biler til. Det skal de ha gjort på liknende måte med kniv og trusler. De lyktes ikke i forsøket, ifølge politiadvokaten.

Nå jobber politiet med å kartlegge hendelsesforløpet de timene. Motivet for hendelsen er foreløpig fortsatt uklart.

– Motivet er uklart, annet enn at den ene siktede forklarte at han syslet med tanken å begå en kriminell handling for å bli tatt av politiet, sier Strøm.



Pågripelsen

Pågripelsen skjedde i Lier tirsdag ettermiddag. En av de siktede fikk et kutt i hodet og en bruddskade i skulderen under pågripelsen.

- Pågripelsen skjedde raskt, og politiet ønsket å få hurtig kontroll på personene i bilen. En av de siktede fikk dessverre noen fysiske skader under pågripelsen, og ble sett til på sykehus før han ble satt i arrest den kvelden han ble pågrepet, sier Strøm.

Mannen som har erkjent straffskyld, er også siktet for grovt ran. Han skal lørdag ha truet en kvinne til å kjøre til en minibank for å ta ut penger. Kvinnen klarte å komme seg unna og varslet politiet.



Varetektsfengsling

De to fremstilles for varetektsfengsling torsdag. Politiet har bedt om fire uker for begge to.

Både mennene og gutten er avhørt.

– Gutten har gitt en grundig beskrivelse som vi nå sjekker opp mot annen informasjon i saken, sier politiadvokat Kjell Are Strøm i Sørøst politidistrikt.

Mennene er i 30-årene og fra Drammens-området. De ble stanset av politiet i Tranby i Buskerud klokken 16.45 tirsdag med den 14 år gamle gutten i bilen.

(©NTB)