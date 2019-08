To av Norges modne kjendiskvinner, tidligere Playboy-dronning Lillian Müller (67) og klarsynte Lilli Bendriss (73), har valgt å møte det å bli eldre på totalt ulike måter.

Mens Müller lever et nærmest asketisk liv med fokus på helse og et naturlig utseende, har Bendriss ingenting imot å fikse på sitt ytre.

Jevnlig botox

– Jeg tar jevnlig botox i pannen fordi det gir meg et mer våkent uttrykk. Jeg tar også botox i munnvikene for å løfte de linjene som trekker nedover. Jeg har også tatt peeling for å fjerne det ytterste laget av solskadet hud. Det gjorde meg tyve år yngre, sier 73-åringen.

– Det er grep jeg har tatt som jeg absolutt står ved. Det er nok av de som sier at «jeg har ikke gjort noen ting», og så har de panne som en brødfjøl, og det er for dumt, fortsetter hun.

Kropp full av gift

Den tidligere Playboy-modellen Lillian Müller skriver bøker og holder foredrag om en sunn livsstil, og er sterkt imot å sprøyte inn botox for å se yngre ut.

– Det er ingen som har klart å fortelle meg hva sprøytene inneholder. Ingen har bekreftet at det ikke er gift i dem. Jeg vil ikke risikere å utvikle kreft eller få seriøse livsstilsykdommer på grunn av en kropp som er full av gift, sier 67-åringen til «God sommer Norge».

PLAYBOY-MODELL: Lillian Müller er den mest fotograferte forsidepiken i Playboys historie. Her som Playmate of the Year i 1975. Foto: NTB Scanpix.

Lilli Bendriss lar seg ikke skremme av Müllers utspill.

– Når jeg går til behandlere så bruker jeg min intuisjon. Nei, jeg vet ikke innholdet i det de sprøyter inn, men av og til må man leve farlig, ler hun.

Liker hver rynke

Müller har aldri smakt en dråpe alkohol, farger ikke håret, bruker sjelden sminke og er glad for hver nye rynke hun får.

– Jeg liker rynker og at jeg har et preg av aldring. Når jeg ser meg i speilet ser jeg en moden og fornuftig dame som har mer selvsikkerhet. Jeg har ikke noe trang eller behov for å se ut som at jeg er mye yngre. Jeg vil ha karakter og være en voksen dame som har levd livet.

Bendriss understreker at hun ikke mener at alle bør fikse på ansiktet med botox, men at dette er et valg som passer for henne.

GLAMORØS: Lilli Bendriss har gjort seg bemerket med sin glamorøse stil, og er opptatt av å se like ung ut som hun føler seg. Foto: NTB Scanpix

Innafor etter fylte 60

– Jeg er egentlig imot at du som ung begynner å fikse på det ene og det andre, men når du har rundet 60 så tenker jeg at det er helt innafor.

– For meg er det på samme måte som jeg gjør det beste for å stelle meg med klær, hår og sminke. Jeg synes ikke at mitt indre ville ha passet med det ytre hvis jeg overhodet ikke hadde gjort noen ting med utseendet mitt. Så lenge jeg selv er fornøyd med det, så gjør jeg det.

Eier ikke disiplin

Forskjeller til tross, Lillian og Lilli har full respekt for hverandres livsstil.

– Gud velsigne forskjellen mellom oss. Selv om jeg lever en såkalt fanatisk livsstil der jeg aldri har smakt alkohol og ikke vil ta botox, så ser jeg en nydelig dame når jeg ser på Lilli. Jeg beundrer henne, men vi har forskjellige meninger når det kommer til ansikt, sier Lillian og mottar selv skryt:

– Hadde jeg hatt hennes utseende så hadde jeg sikkert ikke gjort noe jeg heller. Jeg skulle ønske jeg var like rent-spisende som henne, men jeg er livsnyter og eier ikke disiplin. Jeg har så få igjen å leve, så jeg tror jeg vil kose meg de årene jeg har, ler Lilli.