Sprintløper på langrennslandslaget Sondre Turvoll Fossli (26) fikk mandag formiddag hjertestans mens han kjørte bil.

Fossli hadde nettopp kjørt av E18 ved Skøyen da måtte hjelpes ut av bilen av kjæresten Henriette. Politiet ble varslet om hendelsen 08.44, og kontaktet igjen AMK og brannvesen, i tillegg til Vegtrafikksentralen.

Bare tre minutter senere var ambulansebilen på stedet og brukte hjertestarter for å gjenopplive Turvoll Fossli.

Langrennsmiljøet i Norge er sterkt preget etter den dramatiske hendelsen.

For Therese Johaug ble det ekstra sterkt.

– Det var en utrolig trist og fæl beskjed å få. Det vekker følelser og minner fra det vi opplevde i fjor med Ida. Heldigvis hadde Sondre englevakt denne gangen. Jeg er utrolig glad for at han hadde de rette folkene rundt seg til rett tid, sier hun.

Den tidligere langrennsløperen og Johaugs gode venninne Ida Eide døde i fjor høst etter at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim. Hun ble bare 30 år gammel.

Hjerte-episodene har påvirket Johaug.

– Man vet ikke hva morgendagen vil bringe. Man må ta vare på seg selv og andre. Være takknemlig for at man har livet, forteller hun.

31-åringen innrømmer at hun ble redd.

– Man blir veldig redd når man hører slikt skje. Det finnes ingen garanti for noe som helst når ting skjer så brått. Det kommer spørsmål om dette kan skje oss andre og grunnen til at det skjer hos toppidrettsutøvere. Men det er ingen som har noen gode svar på det. Det var ingenting som tilsa at det skulle skje. Men vi er godt ivaretatt av støtteapparatet og helseteamet. Vi tar jevnlige blodprøver og EKG, men man kan aldri føle seg helt trygg.

Også Heidi Weng ble redd.

– Jeg synes det er veldig ekkelt. Heldigvis gikk det bra, men man får en vekker. Det har vært litt mye det siste året. Da tenker man litt mye på det, sier Weng.

Hun liker dårlig at flere langrennsløpere har opplevd hjertetrøbbel. På spørsmål om toppidrett er sunt, svarer hun slik:

– Jeg tror ikke det er sunt i det hele tatt, men jeg gjør det likevel, sier hun.