KrFs nye wonderboy kan bli historisk

– Jeg føler at jeg har noe å gi tilbake til lokalsamfunnet. Nå har jeg sittet i kommunestyret i fire år og er klar for større oppgaver, sier han.

Og om han skulle vinne borgernes tillit, er det spesielt én sak han vil jobbe hardt for. Faren for alvorlige naturkatastrofer har bekymret kommunen i årevis.

I fjor fikk han igjennom en resolusjon på partiets landsmøte om økte bevillinger til NVE, og lover velgerne å gjøre mer.

– Vi trenger en flomtunnel. Nye tall viser at hele sentrum kommer til å flomme over hvis vi ikke får på plass nødvendige tiltak. Klimaendringene er her nå, og jeg er tydelig på at vi trenger hjelp, sier han.

UTSATT: Sokndal kommune er svært flomutsatt. KrFs unge ordførerkandidat vil jobbe for at bygda skal få på plass en skikkelig flomtunnel. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Utsatt for skepsis og hersketeknikker

Omtrent 25 mil nord for Sokndal ligger Tysnes i Hordaland. Her finner vi Kåre Martin Kleppe (H). I dag er det han som er landets yngste ordfører.

Kleppe var 22 år da han ble valgt i 2015, og forteller at det var knyttet skepsis til hans unge alder den gang.

– Jeg stilte meg spørsmålet om hvor klar jeg var. Men etter fire år har jeg bare positive erfaringer. Det er alltids noen eldre som prøver seg med hersketeknikker, men det tåler man. Jeg heier på yngre krefter, sier han.

Gjennomsnittsalderen blant ordførere i dag er på 51,4 år, ifølge en kartlegging NRK har utført.

Samtidig viser en undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning at rundt én av fem av listetoppene ved årets valg er under 40 år.

– Har du noe råd til Andersen Sayed, dersom han skulle bli valgt?

– Hør på de i partiet ditt og på de andre erfarne i kommunestyret. Men når alt kommer til alt, husk på at det er en grunn til at innbyggerne har valgt deg som ordfører. Stol på det, sier Kleppe.

Stortingspartienes yngste ordførere: Arbeiderpartiet:

Bente Elin Lilleøkseth (22 år i 1997)

Født: 25. september 1974

Ordfører i Løten kommune

Høyre:

Kåre Martin Kleppe (22 år i 2015)

Født 23. november 1992

Ordfører i Tysnes kommune

Fremskrittspartiet:

Helge Andre Njåstad (23 år i 2003)

Født 5. juni 1980

Ordfører i Austevoll kommune

Senterpartiet:

Trine Haug (30 år i 2015)

Født 17. august 1985

Ordfører i Frosta kommune

Venstre: Ukjent

Kristelig folkeparti:

Jostein Eiane (31 år i 1999)

Født 24. september 1968

Ordfører i Rennesøy kommune

Rødt:

Knut Henning Thygesen (54 år i 2007)

Født 7. april 1953

Ordfører i Risør kommune

Sosialistisk Venstreparti: Ukjent (Varaordfører May-Elin Imset var 22 år da hun i 2010 tok over som ordfører i Løten, mens den sittende ordføreren var ute i permisjon). Merk: Det finnes ingen offisiell statistikk over partienes yngste ordfører. Kartleggingen er basert på samtaler med KS, SSB, forskere og de ulike partiene.



Det finnes også kandidater ved høstens kommunevalg som er yngre enn 21 år.

– På tide at rekorden slås

En annen som vet hvordan det er å kjempe for store tillitsverv i ung alder er Arbeiderpartiets Bente Elin Lilleøkseth.

I 1996 var hun varaordfører i Løten, og måtte ta over roret da den sittende ordføreren ble syk. Den gang var hun like gammel som Andersen Sayed er nå. Året etter ble hun ordfører permanent og har holdt vervet siden.

Etter dette valget trer hun til side.

– Det er på tide at rekorden blir slått, sier hun til TV 2.

PÅ TIDE: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) ble tidenes yngste ordfører på midten av 90-tallet. Etter høstens valg trer hun til side. Foto: Geir Magnusson / NTB Scanpix

Og selv om Lilleøkseth lattermildt minner om at hun mener KrF burde valgt «rød side» i fjor – ønsker hun stjerneskuddet alt hell og lykke til i fremtiden.

– Det er flott at ungdom engasjerer seg. Lokaldemokratiet skal være tverrsnittet av befolkningen, og ungdom er absolutt en viktig del av befolkningen, sier hun.

Roses av Ropstad

Valget er rett rundt hjørnet og den unge ordførerkandidaten innrømmer at han er svært spent på resultatet.

Nylig fikk Andersen Sayed besøk av en annen KrF-politiker som har levd med både supertalent- og kronprins-stempel.

– Joda, men Jonas er mange hakk foran meg, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

– Kjenner du deg igjen i han?

– Tja. Noen likheter ser jeg, men jeg var ikke i nærheten av å stille som ordfører da jeg var 21. Han har et veldig stort talent, men først og fremst så er han en veldig bra mann, sier Ropstad.

ROSES: Partileder Kjell Ingolf Ropstad følger nøye med på den unge politikeren. Han tror ordførerkandidaten har en lysende fremtid foran seg i politikken. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Tenker ikke på fremtiden

Partilederen tror det viktigste for folk er å ha en ordfører som er seg selv og som er til stede. Da trenger ikke alder spille noen rolle, mener han.

– Tar han jobben din etter hvert?

– Hvis han fortsetter, så tror jeg han kan fylle veldig mange posisjoner. Så synes jeg heller ikke vi skal legge for mye press på han. Nå er jeg veldig glad for at han konsentrerer seg om at han vil bety en forskjell i Sokndal.

Andersen Sayed selv sier han ikke har gjort seg noen tanker om hva han vil gjøre senere i karrieren.

– Det får vi ta når den tid kommer.

Per nå er ordfører i hjemkommunen drømmejobben.

– Nå er mitt engasjement for Sokndal og jeg ønsker å ta fatt på de utfordringene som lokalsamfunnet står overfor i årene som kommer, sier han.