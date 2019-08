Kristine Stavås Skistad (20) fikk sitt gjennombrudd på øverste nivå i forrige sesong.

Skistad viste allerede på Beitostølen at noe stort var på gang. Hun ble nummer to bak Maiken Caspersen Falla. Seinere tok Skistad seg til finale i verdenscupen i LIllehammer. Etter to gull i junior-VM fikk 20-åringen billett til senior-VM i Seefeld.

På sprinten var Skistad i ferd med å sette Caspersen Falla og Nilsson på plass i semifinalen da hun hektet på oppløpet.

I månedene etter VM har det gått tyngre for Skistad. Først kom beskjeden om at hun ikke ville være en del av elitelaget. I stedet ble Skistad lovet et spesialtilpasset opplegg. Skistad har trent med rekruttlandslaget, men ungjenten har merket at nivået er høyt.

Under Blinkfestivalen i Sandnes ble hun tatt ut av konkurransen på den siste runden fordi hun stod i fare for å bli tatt igjen av tetgruppen.

Tilbakeslagene har imidlertid ikke gjort noe med selvtilliten til Stavås Skistad.

– Selv om det ikke går så fort på rulleski og barmark må man passe på å beholde selvtilliten. Jeg pleier å bli bedre utover høsten og vinteren, sier hun.

– De andre er alt for gode på barmark. Da henger man litt etter. Jeg liker ikke å bli slått hele tiden, men man må bare finne seg i det og tenke at ski er noe annet, tilføyer hun.

Nå er hun på sin første samling med de beste allround-utøverne. Stavås Skistad har planer om å øke kapasiteten sin, for hun ønsker ikke å bli klassifisert som ren sprinter.

– Jeg vil takle begge deler. Mange sier jeg er en sprinter, men jeg liker ikke å høre det. Jeg ser at det er der jeg hevder meg best mot de beste, så jeg skjønner at folk mener det, sier hun.

– Blir du fornærmet av å bli kalt sprinter?

– Ja, kanskje litt.

Sprintkometen er ikke redd for at hun vil miste hurtighet som følge av mer kapasitetstrening.

– Jeg er ikke så redd for å bli så mye tregere. Man må bare fortsette å ha hurtighetsøkter, så tror jeg det skal gå veldig fint, forteller hun.

Langrennsmiljøet er preget av den dramatiske episoden Sondre Turvoll Fossli nylig var involvert i. Mandag fikk Fossli hjertestans mens han kjørte bil.

– Det var ikke morsomt å høre. Jeg er egentlig veldig glad for at det gikk så bra, sier Skistad, som ikke lar seg skremme av hendelsen.

– Jeg bekymrer meg ikke for så mye, så jeg blir ikke stresset. Idrett er sunt. Det er mye større fare å bli liggende på sofaen.

Målet for vinteren er å ta steget helt øverst på pallen i verdenscupen.

– Jeg håper å få min første verdenscupseier. Jeg regner med alle vet hvordan jeg går skirenn, men jeg får finne på nye måter å overraske konkurrentene. Jeg jobber med å utvikle kapasiteten. Foreløpig er det lenge siden jeg har gjennomført en test, men fra nå og utover kommer det til å skje litt ting, lover hun.