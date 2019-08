«Hva er det vi gjør? Planeten vår dør» og «Bli med i opprøret» sto det på bannerne som dannet bakteppet for aksjonen.

Hendelsen ble heftig filmet og fotografert av forbipasserende.

Et øyenvitne forteller at gruppa, flere av dem barbeint, kom gående bortover mot torvet i Arendal mens de sang stille og rolig.



På plassen midt i sentrum av byen gikk flere av dem ut i fontenen og la seg stille ned, mens en av aktivistene ropte ut budskapet gjennom en megafon.

AKTIVIST: Kjendisen tar en kamp for miljøet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Extinction Rebellion er en internasjonal gruppe som krever at myndighetene verden over erkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter er vår tids største utfordringer.

Mandag ble 14 personer fra organisasjonen stoppet og bortvist av politiet i forbindelse med Arendalsuka, men det hindret dem ikke i å gjennomføre torsdagens aksjon.