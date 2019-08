Volkswagen har markert seg sterkt i det norske elbilmarkedet i flere år, med e-up! og e-Golf. Men de to modellene er bare en forsmak på det som nå skal skje.

De siste årene har nemlig VW jobbet intenst med det som er deres største produktoffensiv noensinne. De har investert milliardbeløp i utvikling av en helt ny serie elbiler, kalt ID. Først ut er modellen som heter ID.3.

Vi Broom var til stede da den hadde premiere i Berlin tidligere i år. Volkswagen la ikke skjul på at Norge blir et viktig marked for denne bilen, særlig i starten.

I september skal VW for første gang vise frem ID.3 i produksjonsklar utgave, helt uten kamuflasje. Men først kommer den til Norge, allerede neste uke. Da er det snakk om spesialutgaven som starter det hele: ID.3 1ST.

Godt kamuflert

Norge er ett av få utvalgte land som får en førpremiere på bilen. Fra onsdag 21. til søndag 25. august skal ID.3 1ST stå utstilt på Aker Brygge i Oslo. Her kan alle interesserte få se og oppleve utvendig størrelse på bilen, se eksteriøret, og ikke minst stille de spørsmålene de måtte ha om bilen.

Den er altså fortsatt kamuflert og VW holder kortene tett når det gjelder interiørdesign. Hele interiøret vil være tildekket, det blir heller ikke anledning til å sette seg inn i bilen.

Den norske importøren hadde raskt nesten 20.000 kunder på en egen interesseliste for ID, allerede før bilen kunne bestilles. Dette tallet har økt ytterligere siden.

Konseptversjonen av ID.3 har allerede vært i Norge. Det er ventet at produksjonsklar modell ikke blir veldig forskjellig fra denne.

420 kilometer rekkevidde

Importøren forventer at dette skal bli Norges mest solgte bil i 2020. Ut fra interessen på forhånd og den posisjonen elbilene har i Norge, ventes et salg på 10.000 biler å være svært realistisk, det kan godt også bli mer.

– Vi merker stor interesse for ID.3 1ST. Norge vil bli et av de viktigste markedene for bilen, som vil produseres i 30.000 eksemplarer. ID.3 1ST kommer til Norge i løpet av sommeren 2020. Alle som forhåndsbestiller en ID.3 1ST vil få sin bil utlevert i løpet av 2020, og vil få inkludert ett års lading på inntil 2.000 kWh, sier Anita Svanes som er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

Selve produksjonen starter i november 2019. Spesialmodellen leveres med et batteri med 58 kWh nettokapasitet (62 kWh brutto) og med en estimert rekkevidde på inntil 420 kilometer, målt etter den nye WLTP-testsyklusen.

Dette bildet er fra en av de siste testene av ID.3, snart forsvinner all kamuflasjen.

Prisene kommer snart

Lenger rekkevidde kommer. VW opplyser at ID.3-familiens modeller på et senere tidspunkt kan konfigureres med ulike batteristørrelser for en rekkevidde fra 330 km til 550 km, etter WLTP-syklusen.

Bilen er på størrelse med dagens Golf, det vil si rundt 4,25 meter lang. Den elektriske drivlinjen gir fordeler i forhold til plassen, som innvendig skal være på nivå med dagens Passat.



Etter at ID.3 har debutert i Frankfurt i september vil endelige priser bli kjent, også for Norge. Da vil alle som har forhåndsbestilt ID.3 1ST kunne fullføre sitt kjøp.

Den legendariske hippiebussen skal gjenoppstå som denne: ID. BUZZ. Dette blir en stor familiebil med mange praktiske løsninger innabords.

Seks konseptbiler er vist

Norge regnes som et av de viktigste markedene sammen med Tyskland, Nederland, Frankrike, England og Østerrike. Volkswagen planlegger å utlevere mer enn 100.000 eksemplarer av ID.3 årlig.

Når denne modellen er lansert, følger flere medlemmer av ID-familien etter. Hittil har seks konseptbiler blitt presentert: ID. (kompaktklassen), ID. BUZZ (flerbruksbil), ID. CROZZ (SUV), ID. VIZZION (sedan), ID. BUGGY (beach buggy) og ID. ROOMZZ (stor SUV).

I 2020 lanseres ID. og en ID. SUV, mens den folkevognbuss-inspirerte ID. BUZZ og den nyskapende sedanmodellen ID. VIZZION lanseres i 2022. ID. ROOMZZ er planlagt til år 2021 med start i Kina.

