Influenser Martine Lunde (23) blir programleder på TV 2.

Denne høsten skal hun lede det nye programmet Glow Up, som skal sendes på TV 2 Sumo.

Glow Up er et konkurransedrevet reality-program, som er et format fra BBC.

I løpet av syv uker skal åtte deltakere konkurrere i ulike utfordringer, med målet om å bli Norges neste makeup-stjerne.

Se første smakebit av programmet i videoen i toppen av saken.

Dommerpanel

Deltakerne er alt fra etablerte makeup-talenter i sosiale medier, til skjulte makeup-talenter.

Dommerpanelet består av de to norske makeup-artistene Tomas Erdis og Dajana Tomanovic. Hver uke får de også besøk av gjestedommere som skal hjelpe til med å avgjøre hvem som har imponert minst og derfor må møtes i en duell.

Taperen av duellen må forlate konkurransen, og til slutt står man igjen med Norges neste makeup-stjerne.

Fra deltaker til programleder

Programmet har allerede startet innspillingen, og Lunde forteller at hun trives i programlederrollen.

– Det er skikkelig gøy, og jeg koser meg hver dag på innspilling, sier hun på telefon til TV 2.

NYTT TV-PROGRAM: Martine Lunde skal lede Glow Up, mens dommerpanelet består av Tomas Erdis og Dajana Tomanovic. Foto: Fred Jonny/TV 2

Influenseren er fra før av kjent fra sin egen blogg og TV-program som Bloggerne, Skal vi danse, Farmen kjendis og Paradise Hotel. Nå tar hun altså steget fra realitydeltaker til programleder.

– Det er en deilig overgang. Jeg elsker å være realitydeltaker også, men nå er det fint å være i den posisjonen der man vet alt som skal skje og ikke er stresset for å ryke ut, sier hun.

Drøm i oppfyllelse

23-åringen har lenge drømt om å bli programleder.

– Jeg fikk nesten sjokk da jeg fikk tilbudet. Jeg har alltid tenkt at det hadde vært kult å prøve seg som programleder, men jeg trodde ikke at denne muligheten skulle komme allerede nå, sier hun.

Før innspillingen startet, måtte det en del øving til.

– Jeg fikk hjelp av blant annet Guri Solberg, hvor vi tilbrakte en hel dag sammen og gikk gjennom manus. Jeg har øvd veldig mye på manus, siden den største utfordringen for meg er å huske alt jeg skal si, sier hun.

– Kunst

Lunde røper at hun også har mye å lære av deltakerne i Glow Up.

– Jeg har alltid elsket sminke, men det deltakerne gjør er helt utrolig. Det er ikke vanlig makeup, men skikkelig kunst, sier hun.

– Selv har jeg bare sett på Yotube for å lære om sminke, men nå har jeg plukket opp mange tips, legger hun til.

Glow Up kommer på TV 2 Sumo i høst.