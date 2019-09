Det er på tide å utvide stemmeretten, igjen

Når du er 16 år kan du straffes etter norske lover, men du har ingen påvirkning på dem. Du kan måtte møte opp i en rettssal, stå foran en dommer og en jury, og måtte fortelle din versjon av historien, som 16. Hvis du kan stilles til ansvar for norsk lov synes jeg sannelig du også burde ha mulighet til å påvirke dem gjennom stemmeseddelen.

Ikke bare kan ungdom bli stilt til ansvar for lover de ikke har innflytelse over, vi unge må også leve lengst med konsekvensene av den politikken som føres i dag. Den generasjonen politikere som nå tar avgjørelser med store økonomiske konsekvenser, går utover valgmulighetene til dem som kommer etter. Det er lett å kreve mye idag, når du selv ikke trenger å betale regninga i framtida.

“Det er ikke voksne som bærer konsekvensene av valgene som tas idag, det er det de unge som gjør.”

Ikke bare må vi unge leve med konsekvensene av dagens politikk, men det er faktisk veldig mye av den som angår unge direkte. Skolepolitikk, kollektivtransport, kultur- og fritidspolitikk. Jeg er ganske sikker på at en 16-åring har litt mer peiling på hva det vil si å være elev idag enn det en 50-åring har. Likevel er dette en viktig stemme som i liten grad har mulighet til å påvirke skolehverdagen personen selv lever i.

Med Russland og Kina i øst, Trump i Vest, og andre autoritære bevegelser som våkner rundt om i verden er det viktigere enn noen gang at unge lærer om verdien av demokratiet fra en så tidlig alder som mulig. Det finnes ingen bedre måte å lære på enn å gjøre, og de siste månedene burde være mer enn nok bevis for at ungdom ønsker muligheten til å påvirke demokratiet over stemmeseddelen.

All data fra prøveprosjekter med 16-årig stemmerett viser at dette går bra. Stemmeretten har blitt utvidet før, og jeg har aldri møtt noen som ønsker å reversere de utvidelsene som har blitt gjort tidligere. Det samme vil trolig gjelde om dette.

En ting jeg synes er underlig med denne debatten er at argumentene som brukes mot at 16-åringer skal få stemmerett, synes å være mange av de samme som ble brukt mot at kvinner og fattige skulle få stemmerett.

“De bryr seg jo ikke om politikk”, “De er ikke i stand til å ta vare på seg selv”, “å gi dem en stemme er jo bare å gi mannen/foreldrene en ekstra stemme”.

Alle viste seg å være feil tidligere, så det er ingen grunn til å tro de er sanne denne gangen. Er det en ting vi har lært av den siste tiden, er det at ungdommen engasjerer seg i politikk og ser konsekvensene av det som skjer, og ikke lenger er villige til å sitte og se på når voksne stemmer uansvarlig.