Vi har omtrent fått det inn med morsmelken, at støpselet til elektronikk bør trekkes ut når tordenværet står på som verst.

Men gjelder dette også for lading av elbil?

De siste årene har elbilsalget i Norge skutt fart, og dette er naturligvis et spørsmål flere har stilt seg.

Nå har vi snakket med Ståle Frydenlund som er seniorrådgiver og testansvarlig i Norsk elbilforening.

Han har en klar anbefaling til norske elbil-eiere: Unngå å lade bilen når det tordner.

Kan slå ut elektronikken

– Det er absolutt ikke noe vi anbefaler, nei. Akkurat som med elektriske apparater i huset, vil et eventuelt lynnedslag i nærheten også kunne skade elektriske komponenter i elbilen, forteller Ståle.

Han mener skadepotensialet helt klart er til stede, og at det i verste fall kan føre til driftsstans på bilen.

Ståle Frydenlund, seniorrådgiver i Norsk elbilforening anbefaler ikke å lade elbilen i uvær.

– Vi har ingen erfaring hvorvidt et lynnedslag kan skade selve batteripakken, men dersom det oppstår overspenning i nettet, vet vi at andre komponenter kan bli slått ut.

– Hva sier egentlig elbil-produsentene? Skal bilene tåle et eventuelt lynnedslag under lading?

– Jeg vil si at det er en føre var-regel som gjelder her. I den grad du kan unngå det, ville jeg gjort det, spesielt når det dundrer og smeller på sitt verste, konstaterer Ståle.

Ladet bilen fra vanlig stikkontakt – det endte i katastrofe

Krav til overspenningsvern

I dag er det et krav om overspenningsvern dersom du skal montere en ladeboks hjemme. Dette ble påbudt i alle elektriske anlegg fra 2012.

– Dersom du eier elbil, og lader den jevnlig hjemme, bør du derfor sjekke om boligen har dette vernet. Overspenningsvernet gir en ekstra trygghet, men du kan fortsatt være uheldig og få skader på bilens elektronikk ved et lynnedslag i nabolaget, sier Ståle.

Enten du lader via stikkontakten hjemme, eller på en ladestasjon: Det anbefales ikke hvis det tordner og lyner i nærheten. Foto: Scanpix

Det svinger fort også i elbilverdenen

Meldt om flere skader

Broom har også vært i kontakt med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, som har ansvaret for elsikkerheten i norske hjem.

I løpet av sommerhalvåret er ikke dette akkurat uvanlig. Foto: Scanpix

De forteller at de jevnlig får henvendelser fra norske elbil-eiere om skader på biler etter lading i tordenvær.

– Elbil-eiere som opplever skader på bilen etter tordenvær tar gjerne kontakt med oss med spørsmål, i og med at vi er elsikkerhetsmyndigheten i Norge.

– Mange har overspenningsvern, men det er ingen garanti for at bilen ikke tar skade dersom det kommer et skikkelig smell. Det sikreste er å la være å lade elbilen sin når det tordner, sier Ann-Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør for Forebygging og sikkerhet i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap.

Ladbar toppmodell: Nå er den raskere enn noen gang

Vi inviterer MDGs Lan Marie Nguyen Berg på tur. – Jeg er faktisk ganske glad i å kjøre bil!