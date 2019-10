I sommer ble det klart at 16-åringer får lov til å kjøre mopedbil på norske veier.

Etter at nyheten ble sluppet forteller Mopedbil Norge, landets største leverandør av mopedbiler, at pågangen er stor.

Hver eneste dag selges det rundt fem biler, og rundt halvparten av disse går til unge mellom 16-18 år.

Fungerer som et skudd i byen

Brooms bilekspert Benny Christensen har etter hvert sittet bak rattet i svært mange biler. Og da anledningen bød seg, var det ikke vanskelig å få ham til å teste mopedbil også.

– Jeg var faktisk ganske spent i forkant. Jeg har aldri kjørt noe lignende tidligere, så det var rett og slett artig å prøve noe nytt, sier Benny, som kanskje ikke helt er i målgruppen for en slik bil.

– Nei, for mitt bruk begrenser det seg litt. Men etter en dag rundt i byen, må jeg si at den fungerte som et skudd! Bilen er liten, snerten og kommer seg frem nesten overalt. Dessuten ser den tøff ut og har overraskende mye utstyr, sier Benny.

Broom-Benny er overrasket over alt utstyret bilen leveres med. Her snakker vi både skinnseter, varmeapparat, ryggekamera og DAB-radio. Til og med klimaanlegg kan fås som ekstrautstyr på mopedbilen.

– Ubehagelig…

Som du kan se i videoreportasjen, er det heller ikke bare fryd og gammen med mopedbil og de fartsbegrensningene det medfører.

Akkurat som en vanlig moped, får nemlig ikke bilen gå fortere enn 45 km/t. Det viser seg å bli mer trøblete på trafikkerte veier rundt Oslo, enn hva Benny så for seg.

– Det er ikke ofte at jeg titter mer i bakspeilet enn fremover når jeg kjører bil, men langs Ring 3 i Oslo ble det omtrent slik. Folk tuter, blinker og er irriterte. For meg virker det som om ikke alle forstår at det er en mopedbil jeg kjører, sier Benny og legger til:

– Det føles rett og slett litt ubehagelig.



Ligier JS50L Sport fungerer strålende i byen, men på trafikkerte veier og fartsgrenser over 70 km/t – blir det noe stressende å kjøre.

Nå kan barna bestille taxi – der foreldrene kjører

Mopedbil For å kjøre den må du ha førerkort klasse A1, for lett motorsykkel, B eller AM 147, for mopedbil.



Motorvolumet er maksimalt 500 ccm og den får ikke yte mer enn 6,8 Kw.



Toppfarten skal ikke overskride 45 km/t



Mopedbil kjører gratis gjennom bomstasjonene



Årsavgiften er 471 kroner – og du trenger ikke å EU-kontrollere bilen.

I videovinduet under kan du se hele videoreportasjen og hvordan det gikk da vi tok med bilen ut på en av de mest trafikkerte veiene i Oslo.