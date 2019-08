38 poeng og 40 scoringer.

Ingen over, ingen ved siden. Bodø/Glimts sesong har vært forrykende så langt, og onsdag inntok gultrøyene tabelltoppen etter seier mot Kristiansund.

Drømmer om gull

En imponerende prestasjon av et lag som av TV 2 ble tippet til å havne på ellevteplass før sesongen. VG mente til og med at Glimt ville rykke ned fra 15. plass etter at flere av lagets sentrale spillere forsvant etter 2018-sesongen.

Med Molde og Odd bak seg på tabellen begynner naturligvis snakket om en sensasjon å gjøre seg stadig mer gjeldende. Men er det lov å snakke om gull i lille Glimt?

– Ja, det er lov å snakke om gull uansett hvor du er. Vi har spilt 17 kamper og ligger på topp, så jeg skjønner at folk snakker om det. Vi drømmer, håper og tror og skal selvsagt gjøre vårt beste, men vi har fokus på prestasjon og tar én kamp av gangen, sier Erlend Dahl Reitan til TV 2.

– Det er helt vilt

Men det er nettopp denne stein på stein- og én kamp av gangen-mentaliteten som går igjen hos flesteparten av Glimt-aktørene. Trener Kjetil Knutsen er stolt over det hans elever har fått til i løpet av 2019-sesongen og peker på en sulten spillergruppe «som går på trening hver dag med et ønske om å bli bedre». Han bedyrer at det ikke snakkes om gull innad i laget, og at det er et budskap flesteparten av spillerne også formidler.

– Det er klart at vi ikke hatt det fokuset, men det har vært en utrolig gøy reise. Det er utrolig gøy å se at de får så godt betalt. Hadde noen sagt til meg 1. april at vi hadde 38 poeng etter 17 kamper, så hadde det passet at de sa det 1. april, sier Knutsen til TV 2.

– Er det lov å snakke om gull?

– Nei. Vi har vår måte å gjøre ting på. En av grunnen til at vi har vært så stabile og vært i utvikling, er fordi vi har klart å ta dag for dag og uke for uke. Endrer vi det fokuset, så er fallhøyden stor. Det kommer vi overhodet ikke til å gjøre.

TV 2s Jesper Mathisen, som spådde en tung sesong for Glimt, ser ut til å måtte spise ordene han lirte av seg i forkant av første serierunde. Han er dypt imponert over jobben Knutsen har gjort i Glimt etter en ikke like suksessfull tid i Åsane.

– Han må ha tryllet med denne gjengen i vinter. For de mistet flere sentrale brikker fra forrige sesong, og da trodde vi at Glimt skulle få en relativt tøff sesong i 2019. Men gjengen har hevet seg. De sier selv at de har trent mer og bedre. Og spillesystemet har begynt å sitte enda bedre, sier Mathisen, som har forelsket seg i nordlendingene denne sesongen.