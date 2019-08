Hevder at folk tar snikbilder av sønnen: – Da reagerer jeg

Ulrik forteller at han blir beskyttende overfor sønnen når fremmede nærmer seg han. Han hevder at de har opplevd snikfotografering av sønnen.

– Vi møter en del folk som kommer og hilser på oss i ulike settinger og vil ta et bilde, og det gjør jeg lite med. Men det er annerledes når jeg ser at folk begynner å ta bilder av vogna. Jeg har sett at folk går med kamera-appen åpen foran vogna, og jeg ser at folk trykker, og det reagerer jeg på. Da gir jeg beskjed, sier han.

Paret ønsker ikke at deres fans skal oppsøke sønnen.

– Folk kommer av og til på døra hjemme hos oss, og folk kommer med ting som de vil gi til han. Vi synes det er hyggelig at folk kommer og hilser på oss, men ting som har med han å gjøre, setter vi ikke pris på. Vi har vært heldige, siden det har ikke skjedd mange ganger, men vi ønsker heller ikke at det skal skje, sier Ulrik.

Søsken

I høstens Bloggere-sesong får TV-seerne se mer av deres familieliv. Ett av temaene er om de ønsker seg flere barn.

– En dag ønsker jeg å gi Severin et søsken, men om det hadde skjedd allerede nå, så hadde jeg blitt litt stresset av det. Men vi ønsker de barna som vi klarer å lage velkommen. Naturen får bestemme det, sier Julianne.

Paret gjennomgikk en prøverørsprosess før hun ble gravid på naturlig måte.

– Jeg tror ikke at vi hadde gått inn i samme type prøverørsprosess igjen, sier Ulrik.

– Det tror ikke jeg heller. Vi har diskutert adopsjon tidligere, og om det går mange år og vi får mer og mer lyst på et barn til, så kan det være et fint alternativ, sier Julianne.

