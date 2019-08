USAs ambassadør: – Norge må ta sin del av regningen

Denne uken øvde Russland utenfor norskekysten, og store fareområder ble etablert i Norges økonomiske sone.

Et stadig mer selvhevdende Russland opererer lenger vest enn tidligere.

Ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har russerne kombinert ressurser fra Østersjøflåten, Nordflåten og Svartehavsflåten for å prøve å nekte NATO tilgang til Østersjøen, Nordsjøen og Norskehavet.

– Tester oss

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole er ikke i tvil om at øvelsene er en styrkedemonstrasjon, der Russland tester oss.

– Russland øver nå rett utenfor vår kyst, 1000-1500 kilometer fra sine baser på Kola. Det er som om vi skulle øvd langt øst for Kola eller ved Novaja Zemlja, skutt missiler og flydd simulerte angrep mot Murmansk, mener oberstløytnanten.

Russiske fartøy, som var på vei hjemover etter en øvelse i Østersjøen, skulle fortsette planlagte kamptreningsoppdrag mens de seilte, kunngjorde Nordflåtens pressetjeneste.

Krigsskipene «Admiral Gorsjkov» og «Severomorsk», antiubåtfly og strategiske bombefly øvde ifølge pressetjenesten på å angripe slepebåten «Elbrus» og bukserbåten «Nikolay Chiker», som spilte rollen som fiendtlige fartøy.

– Tid for handling

Nå krever USA at Norge oppfyller NATOs mål om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret, og bidrar til å styrke alliansen.

Det er tid for handling, og ikke ord, sier USAs ambassadør Kenneth J. Braithwaite til TV 2.

I et innlegg i VG og på ambassadens nettsider tirsdag uttrykte USAs ambassadør Kenneth J. Braithwaite misnøye med Norges bidrag til NATO-alliansen.

– Som mamma sa til meg da jeg var liten: Du kan si hva du vil, men det er gjennom handlinger du viser hva du er god for. Slik viser du hva du står for og hva som er viktig for deg. Det er en stor del av utfordringen Norge står overfor, sier Braitwaite.

Da statsminister Erna Solberg besøkte president Donald Trump i Det hvite hus, fikk USA inntrykk av at Solberg hadde økt farten, for å nå toprosentmålet raskere, forteller ambassadøren.

– Etter det møtet følte vi oss trygge på og håpet at Norge ville nå målet raskere enn de har, sier han.

Nå ber han Norge ta sin del av regningen.

– Norge må ta sin del av regningen. Dere må bruke av deres overflod og hjelpe oss. Vi har støttet hverandre så mange ganger tidligere. Nå må dere vise det med handlinger, ikke bare med ord, sier ambassadøren.