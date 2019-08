Zagrebs fryktede fans: – Vi skal lage et helvete

– Det hadde vært en drøm både for klubben og ikke minst alle oss spillere. Det å få spille Champions League og på den aller største scenen er en guttedrøm, sier Jensen.

– Heller et slikt klima enn å spille for tomme tribuner

Dansken spår gode muligheter, noe også en offensiv Pål-André Helland tar til orde for før bataljen foran potensielt 35 000 tilskuere i den kroatiske hovedstaden onsdag.

– De siste årene har øst-europeiske lag stått ganske godt til oss, så vi får håpe det gjør det nå også over to oppgjør mot Zagreb. Det er feil å kalle det en gulrot, man kan nesten kalle det en muffins eller sjokoladekake i front om man klarer å slå dem ut. Det er ikke alle forunt å få muligheten til å spille Champions League, så det hadde vært utrolig artig.

– Supporterne sier at de skal «gi dere et helvete». Hva tenker du om det?

– Det pleier å være ganske bra kok når du kommer ned dit, og Zagreb-fansen er vel kjent for å være veldig høylydte, fanatiske tilhengere, så det blir interessant. Det er jo veldig artig å spille slike kamper, så jeg tror ikke det skal by på noe problem.

– Det er mer motiverende enn skremmende?

– Jaja. Jeg tar heller et slikt klima enn å spille for tomme tribuner hver dag i uken, sier Helland.

RBK-trener Eirik Horneland forteller at både den fysiske og mentale tilstanden er bra hos hans spillere, og mener at utfordringen som venter laget hans vil være med på å forme hans spillere.

– Sånn er det på bortebane i Europa. Da er det bra trøkk. Det er med på å utvikle Rosenborg og på å utvikle spillerne våre til å stå i et stressnivå og et press som du ikke finner hjemme i Eliteserien, sier Horneland.

Kroatisk ekspert: – De bør være bekymret for Dinamo Zagrebs kapasitet

Dinamo Zagreb var sist i Champions League i 2016/17-sesongen, og gikk forrige sesong helt til åttedelsfinalen i Europaligaen der de tapte etter ekstraomganger mot Benfica. Fotballkommentator Ivan Blazicko i HNTV mener kroatene er favoritter, men advarer dem som tror det blir overkjøring fra de blå.

– Jevnt over er det samme laget som spilte forrige sesong. Jeg tenker at Rosenborg bør være bekymret for Dinamo Zagrebs kapasitet. Laget blir stadig sterkere og er i ferd med å nå sitt fulle potensial. Folk skrev i avisene at veien til Champions League var via Maribor, men så vant Rosenborg helt fortjent i det oppgjøret. Det er alltid annerledes å møte skandinaviske lag. Jeg ville mye heller møtt Maribor enn Rosenborg, sier han.

Kommentatoren tror heller ikke at supportergrupperingene vil skape problemer verken for spillere eller tilreisende supportere fra Norge, og bruker erfaringene fra forrige utslagsrunde mot ungarske Ferencvaros som grunnlag for sine uttalelser.

– Det var 2200 fra «Bad Blue Boys» i Budapest, og de var veldig høylytte, men oppførte seg okey. Det vil bli veldig fint for Rosenborg-supportere å komme til Zagreb, jeg håper det vil bli fint vær og at de vil nyte den kroatiske gjestfriheten. Jeg tror ikke det vil bli skremmende for spillerne. «Bad Blue Boys» konsentererer seg først og fremst om seg selv, sier Blazicko .

– Deres største styrke er mangfoldet

Stjernekommentatoren, som for øvrig til den kroatiske versjonen av Disney/Pixar-filmen «Biler» brukte sin stemme for å gi lyd til den samme rollekarakteren som nå avdøde Kjell Kristian Rike stod for i den norske originalfilmen i samme serie, mener i stedet at RBK bør konsentrere seg mest om spillerne hos den kroatiske mesteren. Og der er det flere å passe opp for enn den mest åpenbare.

– Den største feilen Rosenborg kan gjøre er å rette for mye av oppmerksomheten sin mot Dani Olmo. Han er den store stjernen på laget og han spilte veldig bra i U21-EM for Spania, men han er ikke den eneste stjernen. De har kvalitetsspillere i laget, og deres største styrke er mangfoldet. De har mange valgmuligheter, forteller 57-åringen.

Han nevner den kroatiske landslagskeeperen Dominik Livakovic som en av de største stjernene, men på spørsmål om hvem som er «den nye Luka Modric» hos Kroatias største klubb, er det to andre navn som trekkes fram.

– Nikola Moro og Lovro Majer. De spiller begge på midtbanen, og de er potensielle stjerner i europeisk fotball og i verdensfotballen, sier kommentatoren om de to 21-åringene.

PS! Lagets tre foregående oppgjør i Norge har det endt med 1-2-nederlag for Brann i UEFA-cupens gruppespill i 2007, avansement til Champions League-playoff på bortemål etter 3-3 i Molde og 4-4 sammenlagt i 2015 og et 0-0-resultat som sikret 2-1-seier sammenlagt mot Odd i Europaliga-kvaliken i 2017.

