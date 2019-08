Venstre-topper får råd om å peke på «stressede Frp-ere»

– Og du tenkte det var smart å gi et råd om at Frp er stresset?

– Det er alltid smart å gi ut gode råd til folkevalgte, spesielt når media ringer.

– Og du synes det var et godt råd at Frp er stresset?

– Det har jeg ikke tenkt noe grundig igjennom. Det viktigste rådet til våre folk er at buss og bane er mye viktigere enn bompengedebatten.

– Synes du ikke dere fremstår litt stresset nå?

– Ja, kanskje jeg virker litt stresset, svarer Haugsvær.

Ordførerkandidat svarte ordrett det samme

Venstres ordførerkandidat i Stavanger, Jan Erik Søndeland, svarer TV 2 ordrett det samme som Haugsvær har sendt ut.

Flere andre politikere har brukt formuleringene fra kommunikasjonssjefen.

– Jeg legger til grunn at Venstre ikke går med på noe som svekker den gode klimapolitikken og klimasatsinger, skriver Petter N. Toldnæs, sentralstyremedlem og fylkesleder i Agder Venstre.

I en ny SMS skriver han det Haugsvær ønsket:

– Hva Frp sier til mediene fordi de er stresset pga. meningsmålinger får de svare på selv.

Fylkeslederen i Viken, Arjo van Genderen, skriver følgende i en SMS:

«Venstre er fornøyde med regjeringsplattformen som ble lagt fram i januar. Politikken vi fører virker nemlig: Norske kommuner har historisk ren luft og det er lettere for folk å reise miljøvennlig. Vi er opptatt av god kollektivtrafikk, god byutvikling og mindre kø og kaos. For Venstre er det derfor ikke aktuelt å åpne for økt trafikk inn til byene. Satsingen på byvekstavtalene er en suksess, den må fortsette. Hva Frp sier til mediene fordi de er stresset pga. meningsmålinger får de svare på selv.»

På spørsmål fra TV 2 om «hvordan det føles å få et manus fra Venstre sentralt, som man må forholde seg til».

– Vi får ikke manus, men veiledning i å formulere oss på en ryddig og forståelig måte - når vi ber om det. Vi er ikke alle folkevalgte på heltid, men kombinerer dette med jobber og andre forpliktelser. Jeg stor for det jeg skriver, selv om jeg naturlig nok ønsker å stå frem som representant for et samlet parti. Det er vel Ok?, svarer fylkeslederen i Viken.

Også Venstres varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde, bruker formuleringer fra Venstre sentralt:

«Haugesund Venstre er fornøyd med det Venstre fikk forhandlet frem i Granvollplattformen. Luftkvaliteten i bykommunene har blitt vesentlig bedre da Venstre har sikret at det blir mye lettere å reise miljøvennlig (flere busser og tog, elbiler, klimasatsmidler til kommunene, sykkelveier mv. mv.). Vi er opptatt av god kollektivtrafikk, god byutvikling og mindre kø og kaos. For Venstre er det ikke aktuelt å åpne for økt trafikk inn til byene, dette står Venstre for nasjonalt og lokalt. Satsingen på byvekstavtaler er en suksess og Haugesundregionen sammen med 4 andre byregioner ønsker å få slik avtale lokalt. Så ordningen må fortsette. Hva Frp sier til media fordi de er stresset på grunn av meningsmålinger får de svare på selv.»

Når TV 2 spør om «manuset» fra Venstre sentralt, svarer Vihovde:

– Jeg kan faktisk tenke selv!

Dette ligger på bordet

TV 2 er kjent med at Venstre ønsker å heve det statlige bidraget til bypakkene fra 50 til 70 prosent.

Frp ønsker å slette bompengegjeld - og deres utgangspunkt skal være på tre milliarder. Partiet ønsker også at byene skal bidra med en egenandel i bypakkene.

Ifølge TV 2s kilder har KrF og Venstre store problemer med å godta at byene skal pålegges å bidra med mer penger til bypakke-avtalene.