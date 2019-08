Se Arctic Race på TV 2 fra kl. 13.00

Warren Barguil (27) er den store favoritten til å vinne Arctic Race sammenlagt. 181 km fra Å til Leknes venter rytterne på dagens åpningsetappe.

Barguil var også med i fjorårets utgave. Det endte med at franskmannen ble tatt av vinden og blåste ut i grøften. Nå vil han revansjere seg.

– Det var mye vind. Jeg blåste av veien. Etterpå var jeg skuffet, for fjorårets ritt passet meg godt. Jeg liker denne type ritt. I år passer løypen meg enda bedre enn i fjor, så jeg håper å gjøre et godt ritt, sier han til TV 2.

Barguil var en skygge av seg selv i 2018-utgaven av Tour de France. I år slo 27-åringen tilbake. Han gikk inn i treukersrittet som fransk landeveismester. Barguil hang godt med de beste sammenlagtrytterne i Pyreneene og Alpene. En 10. plass sammenlagt ble belønningen etter tre ukers blodslit.

Barguil var i tvil om han skulle velge å sykle Arctic Race igjen. En samtale med Thor Hushovd under Tour de France ble utslagsgivende.

– Jeg spurte Hushovd om løypen passet meg. Jeg var i tvil om jeg heller skulle sykle Tour du Limousin, et ritt jeg aldri har vært med i før. Men til slutt fikk jeg se løypen. Da tenkte jeg: «Jeg må komme hit igjen». Det er et flott sted, og jeg er glad for å være her, sier Barguil.

Franskmannen og de andre Arctic Race-stjernene ladet opp til første etappe med havørnsafari i Lofoten før lagpresentasjonen i Svolvær. Alexej Lutsenko, kanskje Barguils fremste utfordrer i sammendraget, var svært begeistret for opplegget.

– Dette var en av de flotteste pressekonferansene jeg har vært med på, sier han.

– Det er første gang jeg sykler Arctic Race. Tidligere har jeg kun sett rittet på tv, så jeg ser frem til å være med. Det er et vakkert ritt. Jeg vet ikke hvilken form jeg er i etter Tour de France, men jeg kommer her for å få et godt resultat og forberede meg til VM. Jeg tror rittet vil bli avgjort på den 3. etappen. Storheia-klatringen er kanskje for tøff for meg, men jeg vil gjøre så godt jeg kan, tilføyer Lutsenko.