Klopp hyller Liverpools keeperhelt med Rocky-sammenligning

Skaden til Liverpool stjernekeeper Alisson har snudd opp ned på hverdagen til den 32-årige spanjolen Adrian.

– En vill uke

Keeperen stod uten kontrakt etter forrige sesong og ble signert av Liverpool som reservekeeper 5. august - kun fire dager før sesongstarten i Premier League. Halvannen uke senere står Adrian tilbake som helt på Merseyside etter å ha reddet det avgjørende straffesparket i Super Cup-finalen mot Chelsea.

– Det har vært en vill uke. Jeg er virkelig glad på lagets vegne og for å spille her. Jeg er glad på fansens vegne. Det var en lang kamp, og jeg er strålende fornøyd, sa Adrian til BT Sports etter å ha reddet seg til sitt første trofé i karrieren.

Tar man forrige sesong i betraktning, hadde nok de færreste sett for seg at Adrian skulle spille en av hovedrollene for den regjerende Champions League-mesteren. Som andrekeeper bak Lukasz Fabianski i West Ham ble det fem opptredener i cupspill for Adrian forrige sesong.

Hans siste kamp for London-klubben var i slutten av januar før han ble kontraktsløs etter sesongen.

Rocky-sammenligning

Adrian fikk en smakebit med 50 minutter mot Norwich fredag, og onsdag kveld fulgte han opp med flere solide redninger. Han laget riktig nok et straffespark i løpet av kampen, men reiste seg og ble helt for rødtrøyene.

– For en historie. Som Rocky rett etter at han tapte mot Apollo Creed, sa en strålende fornøyd Jürgen Klopp etter seieren i prestisjeduellen mot Chelsea .

– Jeg vet ikke hvor han var for to uker siden da vi spilte mot Manchester City (i Community Shield). Da vi snakket sammen for første gang, var det tydelig at han trengte tid for å komme i form. Men vi hadde ikke tid, så nå må han være i form og det er han.

Liverpool-manageren gleder seg ikke bare over at Adrian ser ut til å være fullt i stand til å tre inn og gjøre en god jobb mellom stengene i de ukene førstekeeper Alisson er ute av spill.

– Han har allerede vist meg at han har personlighet i garderoben også. Han var kanskje mer høylytt enn det jeg var i pausen. Men prestasjonen over 120 minutter var utrolig. At han reddet straffesparket var prikken over i-en, sier Klopp.

– Han spilte en utrolig kamp, og hadde noen utrolige redninger. Begge keeperne hadde det, men det er kanskje mer overraskende med Adrian siden han nesten ikke hadde noen forberedelse.

Fornøyd Lampard

Hverken Chelsea eller Liverpool hadde nok ønsket at oppgjøret i heten i Istanbul skulle gå til ekstraomganger, for kampene kommer fort for de to topplagene. Allerede lørdag skal Liverpool til Southampton, mens Chelsea får besøk av Leicester søndag ettermiddag.